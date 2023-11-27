Орбан угрожает сорвать саммит лидеров ЕС, где будут обсуждать помощь Украине

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грозится сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, на котором планируется обсудить дальнейшую финансовую помощь Киеву и вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на встрече дипломатов на прошлой неделе Венгрия заявила, что хочет провести «стратегическое обсуждение» по финансовой поддержке блоком Украины и того, как российские санкции повлияли на страны ЕС, прежде чем она вообще начнет говорить о предоставлении дополнительной финансовой помощи или обязательств сфере безопасности.

Венгрия также блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз и промежуточный пересмотр бюджета ЕС.

"Конфронтационный тон Орбана свидетельствует о том, что его больше не смущают угрозы задержать средства из фонда ЕС для Венгрии. Президент Европейского Совета Шарль Мишель 27 ноября посетит Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном, но чиновники ЕС готовятся к худшему", - пишет издание.

Орбан требует пересмотреть политику ЕС по Украине

Венгрия наложила фактическое вето на решение ЕС о предоставлении Украине экономической помощи в размере 50 млрд евро к 2027 году и начало переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз.

Орбан также возмущен тем, что Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, предоставившие основную часть военной помощи Киеву, почти прекратили финансирование из-за тупиковой ситуации в Конгрессе.

Также Венгрия блокирует 12 пакет санкций против России за ведение войны, предусматривающий ограничение против еще более 120 физических и юридических лиц, новые запреты на импорт и экспорт, а также меры по усилению потолка цены на нефть.

Европейский союз сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи. Если Будапешт воспользуется своим правом вето, каждое правительство ЕС создаст собственный пакет помощи Киеву.

Напомним, финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы . Это решение желают утвердить в рамках пересмотра бюджета блока.