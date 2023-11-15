Нові санкції: в Євросоюзі представили пропозиції щодо 12-го пакета обмежень проти РФ

Дванадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ міститиме, зокрема, обмеження проти фізосіб, а також нові заборони на імпорт та експорт.

Відповідні пропозиції представили очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель разом із Єврокомісією, йдеться на сайті Європейської служби зовнішньої діяльності.

Ідеться про запровадження санкцій проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Це представники військового, оборонного та ІТ-секторів Росії, а також "інших важливих економічних операторів".

Обмеження спрямовані проти:

організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України;

осіб, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей;

осіб, які поширюють дезінформацію та пропаганду на підтримку російської агресії.

Крім того, пропонується запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухиленню від санкцій ЄС.

12-й пакет санкцій: що включатиме

Як писало Bloomberg, наступний пакет санкцій ЄС проти України міститиме, серед іншого, заброну на експорт верстатів і деталей, які Росія використовує для виготовлення зброї.

Також ітиметься про заборону на імпорт алмазів із РФ та експорт хімікатів, літієвих батарей, термостатів, двигунів та сервоприводів для безпілотників до країни-агресорки.

Очікується, що завдяки цьому бюджет Росії недоотримає близько 5 млрд євро.

Основна мета цих санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити існуючі обмеження годувати свою військову машину, а також скороченню джерела доходів РФ.

Reuters із посиланням на джерела вказувало, що для введення заборони на алмази було необхідне "зелене світло" від "Великої сімки".