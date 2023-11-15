Новые санкции: в Евросоюзе представили предложения по 12-му пакету ограничений против РФ

Двенадцатый пакет санкций Европейского Союза против РФ будет содержать, в частности, ограничения против физлиц, а также новые запреты на импорт и экспорт.

Соответствующие предложения представили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вместе с Еврокомиссией, говорится на сайте Европейской службы внешней деятельности.

Речь идет о введении санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Это представители военного, оборонного и IТ-сектора России, а также "других важных экономических операторов".

Ограничения направлены против:

организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины;

лиц, ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей;

лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду в поддержку российской агрессии.

Кроме того, предлагается ввести новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на усиление потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций ЕС.

12-й пакет санкций: что будет включать

Как писало Bloomberg, следующий пакет санкций ЕС против Украины будет содержать, в частности, запрет экспорт станков и деталей, которые Россия использует для изготовления оружия.

Также речь будет идти о запрете на импорт алмазов из РФ и экспорт химикатов, литиевых батарей, термостатов, двигателей и сервоприводов для беспилотников в страну-агрессора.

Ожидается, что благодаря этому бюджет России недополучит около 5 млрд.евро.

Основная цель этих санкций состоит в дальнейшем подавлении способности Кремля обходить существующие ограничения, кормить свою военную машину, а также сокращению источников доходов РФ.

Reuters со ссылкой на источники указывало, что для введения запрета на алмазы был еобходим "зеленый свет" от "Большой семерки".