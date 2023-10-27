Россияне успешно обходят нефтяные санкции. Украина предложила выход, - Коболев

Украина предложила ввести дополнительный сбор на российские энергоносители, экспортируемые в страны Европейского союза из-за схем реэкспорта из третьих стран. Предложение базируется на механизме антидемпингового сбора, который вводится для защиты собственных производителей от нечестной конкуренции со стороны других стран. Об этом ссылаясь на данные с конференции "Выиграет ли Европа на энергетическом фронте?" в Берлине сообщил бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Бывший глава "Нафтогаза" отметил, что россияне смогли избежать нефтегазовых санкций, а их энергоносители часто перепродаются другими странами как собственный ресурс. Так Малайзия увеличила свой экспорт нефти в Китай до уровня, втрое превышающего собственную добычу этой страны.

“Для нас это очень и очень плохо. Ведь значит, что россияне научились обходить санкции, используя другие страны в качестве хабов для смешивания или переработки российских газа и нефти. Дальше их перепродают в страны Запада как уже неподсанкционные товары. Об этой тактике известно давно, ее уже никто особо не скрывает”, – написал Коболев.

По его словам, украинская делегация, которая присутствовала на конференции, предложила ввести дополнительный сбор для российских энергоносителей, поставляемых в ЕС.

“Суть предложения базируется на механизме антидемпинговой пошлины или антисубсидийного сбора. Он часто использовался для защиты европейских производителей от нечестной конкуренции со стороны других стран, включая Украину. В случае поставляемых в страны Запада российских энергоносителей такой сбор может быть использован для уменьшения максимального уровня цены, который будет готова платить страна-посредник в пользу России, до предельно разрешенной”, - отметил Коболев.

В качестве примера он привел бензин, производимый из российской нефти в Турции и экспортируемый в Европу. Поскольку бензин продается в Европе по рыночной цене, то и цена на нефть, которую платит России турецкий НПЗ, будет рыночной. Введение антидемпингового сбора на такой бензин в стране его импорта в размере 40 долларов на баррель заставит турецкий НПЗ потребовать 30-долларовую скидку на баррель российской нефти.

По мнению бывшего главы "Нафтогаза", этот подход будет иметь несколько преимуществ:

Вернет бизнес торговли энергоносителями из стран-посредников в страны Запада.

Не будет провоцировать дефицит энергоресурсов в мире, которого так боятся на Западе, особенно в США в ожидании предстоящих выборов.

Наполнит бюджет союзников Украины, а не Кремля (я вариант, деньги от такого сбора/пошлины могут быть переданы Украине).

США усиливает борьбу с обходом санкций на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке

В декабре 2022 года начало действовать эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС, в то же время на поставку российской нефти в третьи страны было введено ценовое ограничение в 60 долларов за баррель. С февраля 2023 г. были введены аналогичные санкции на российские нефтепродукты.

Доходы от продаж газа, сырой нефти и продуктов ее переработки являются основным источником наполнения российского бюджета. В целом зависимость бюджета РФ от нефтегазовых доходов по подсчетам российских СМИ составляет более 50% . Поэтому от эффективности нефтегазовых санкций против России напрямую зависит способность Кремля вести агрессивную войну в Украине .

Чтобы избежать шока на нефтяном рынке, Западные страны анонсировали вышеупомянутые ограничения за полгода до начала их действия , что дало Кремлю время подготовить схемы во избежание санкций. Готовясь к санкциям, россияне сформировали теневой флот из старых танкеров , а также диверсифицировали сбыт главным образом в азиатские страны. Помимо этого, используя теневой флот и схемы перегрузки сырой нефти в открытом море россияне неоднократно нарушали эмбарго на поставки нефти в ЕС . Это позволило Кремлю уйти от существенной потери доходов от санкционных ограничений и сохранить способность вести агрессивную войну против Украины.

Уже в октябре США решили наложить санкции на отдельные компании и заблокировали суда перевозившие российскую нефть по цене выше введенных "Большой семеркой" ограничений. По данным агентства Reuters, санкции США могут заставить судовладельцев, перевозящих российскую нефть более взвешенно подходить к рискам. Хотя первые санкции были сосредоточены на сортах нефти Novy Port и ESPO Blend, которые обычно дороже основного российского экспортного сорта Urals. Собеседники издания отметили, что санкции в отношении судов, перевозящих Urals по цене выше прайскепов, могли бы стать более сильным сигналом для перевозчиков. В то же время американские санкции в отношении перевозчиков могут усилить интерес россиян к старым танкерам и увеличить теневой флот, перевозящий российскую нефть.

Вместе с этим рост мировых цен на нефть, начавшийся после ограничения добычи странами ОПЕК+ и усилившийся после конфликта в секторе Газа, негативно влияет на предвыборные настроения в США и вызывает значительную обеспокоенность администрации президента Байдена .

Напомним, немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило , что в главном таможенном управлении Германии в начале сентября была издана директива таможенным органам Берлина и Франкфурта-на-Одере относительно "беззадержочного" пропуска нефти для Rosneft Deutschland. Эта директива фактически разрешила немецкому подразделению "Роснефти" импортировать сырую нефть без дополнительной проверки на предмет возможного уклонения от санкций.