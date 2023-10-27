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Россияне успешно обходят нефтяные санкции. Украина предложила выход, - Коболев
Украина предложила ввести дополнительный сбор на российские энергоносители, экспортируемые в страны Европейского союза из-за схем реэкспорта из третьих стран. Предложение базируется на механизме антидемпингового сбора, который вводится для защиты собственных производителей от нечестной конкуренции со стороны других стран. Об этом ссылаясь на данные с конференции "Выиграет ли Европа на энергетическом фронте?" в Берлине сообщил бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Бывший глава "Нафтогаза" отметил, что россияне смогли избежать нефтегазовых санкций, а их энергоносители часто перепродаются другими странами как собственный ресурс. Так Малайзия увеличила свой экспорт нефти в Китай до уровня, втрое превышающего собственную добычу этой страны.
“Для нас это очень и очень плохо. Ведь значит, что россияне научились обходить санкции, используя другие страны в качестве хабов для смешивания или переработки российских газа и нефти. Дальше их перепродают в страны Запада как уже неподсанкционные товары. Об этой тактике известно давно, ее уже никто особо не скрывает”, – написал Коболев.
По его словам, украинская делегация, которая присутствовала на конференции, предложила ввести дополнительный сбор для российских энергоносителей, поставляемых в ЕС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
“Суть предложения базируется на механизме антидемпинговой пошлины или антисубсидийного сбора. Он часто использовался для защиты европейских производителей от нечестной конкуренции со стороны других стран, включая Украину. В случае поставляемых в страны Запада российских энергоносителей такой сбор может быть использован для уменьшения максимального уровня цены, который будет готова платить страна-посредник в пользу России, до предельно разрешенной”, - отметил Коболев.
В качестве примера он привел бензин, производимый из российской нефти в Турции и экспортируемый в Европу. Поскольку бензин продается в Европе по рыночной цене, то и цена на нефть, которую платит России турецкий НПЗ, будет рыночной. Введение антидемпингового сбора на такой бензин в стране его импорта в размере 40 долларов на баррель заставит турецкий НПЗ потребовать 30-долларовую скидку на баррель российской нефти.
По мнению бывшего главы "Нафтогаза", этот подход будет иметь несколько преимуществ:
- Вернет бизнес торговли энергоносителями из стран-посредников в страны Запада.
- Не будет провоцировать дефицит энергоресурсов в мире, которого так боятся на Западе, особенно в США в ожидании предстоящих выборов.
- Наполнит бюджет союзников Украины, а не Кремля (я вариант, деньги от такого сбора/пошлины могут быть переданы Украине).
США усиливает борьбу с обходом санкций на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке
В декабре 2022 года начало действовать эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС, в то же время на поставку российской нефти в третьи страны было введено ценовое ограничение в 60 долларов за баррель. С февраля 2023 г. были введены аналогичные санкции на российские нефтепродукты.
Доходы от продаж газа, сырой нефти и продуктов ее переработки являются основным источником наполнения российского бюджета. В целом зависимость бюджета РФ от нефтегазовых доходов по подсчетам российских СМИ составляет более 50% . Поэтому от эффективности нефтегазовых санкций против России напрямую зависит способность Кремля вести агрессивную войну в Украине .
Чтобы избежать шока на нефтяном рынке, Западные страны анонсировали вышеупомянутые ограничения за полгода до начала их действия , что дало Кремлю время подготовить схемы во избежание санкций. Готовясь к санкциям, россияне сформировали теневой флот из старых танкеров , а также диверсифицировали сбыт главным образом в азиатские страны. Помимо этого, используя теневой флот и схемы перегрузки сырой нефти в открытом море россияне неоднократно нарушали эмбарго на поставки нефти в ЕС . Это позволило Кремлю уйти от существенной потери доходов от санкционных ограничений и сохранить способность вести агрессивную войну против Украины.
Уже в октябре США решили наложить санкции на отдельные компании и заблокировали суда перевозившие российскую нефть по цене выше введенных "Большой семеркой" ограничений. По данным агентства Reuters, санкции США могут заставить судовладельцев, перевозящих российскую нефть более взвешенно подходить к рискам. Хотя первые санкции были сосредоточены на сортах нефти Novy Port и ESPO Blend, которые обычно дороже основного российского экспортного сорта Urals. Собеседники издания отметили, что санкции в отношении судов, перевозящих Urals по цене выше прайскепов, могли бы стать более сильным сигналом для перевозчиков. В то же время американские санкции в отношении перевозчиков могут усилить интерес россиян к старым танкерам и увеличить теневой флот, перевозящий российскую нефть.
Вместе с этим рост мировых цен на нефть, начавшийся после ограничения добычи странами ОПЕК+ и усилившийся после конфликта в секторе Газа, негативно влияет на предвыборные настроения в США и вызывает значительную обеспокоенность администрации президента Байдена .
Напомним, немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило , что в главном таможенном управлении Германии в начале сентября была издана директива таможенным органам Берлина и Франкфурта-на-Одере относительно "беззадержочного" пропуска нефти для Rosneft Deutschland. Эта директива фактически разрешила немецкому подразделению "Роснефти" импортировать сырую нефть без дополнительной проверки на предмет возможного уклонения от санкций.