Попри санкції, російська нафта все ще може надходити до Німеччини

Через напад на Україну нафтові операції ЄС з Росією більше не дозволені. Однак у випадку з нафтопереробним заводом у Шведті митниця, мабуть за вказівками зверху, уже не може так уважно стежити за тим, чи все ще туди надходить російська нафта.

Про це пише Süddeutsche Zeitung.

На папері справа зрозуміла: російську нафту більше не можна імпортувати до Німеччини. Це вирішили країни-учасниці Євросоюзу в рамках шостого пакету санкцій, який набув чинності в грудні 2022 року.

Однак, під час розслідування ЗМІ виявили, що у головному митному управлінні Німеччини на початку вересня було видано директиву митним органам Берліна та Франкфурта-на-Одері щодо "беззатримкового" пропуску нафти для Rosneft Deutschland.

Ця директива фактично дозволила німецькому підрозділу "Роснефти" імпортувати сиру нафту без додаткової перевірки на предмет можливого ухилення від санкцій.

Повідомляється, що до введення санкцій, Rosneft Deutschland отримувала 100% своєї нафти з Росії, але тепер вона нібито переорієнтувала свої закупівлі на Казахстан. Однак Управління по боротьбі з контрабандою німецької митниці вбачає "високий ризик", що через такі транзакції може відбуватися обхід санкцій.

Видання пише, що Німеччина ніби то експортує нафту з Казахстану, але казахстанське нафтове родовище, з якого постачається нафта до Німеччини, належить компанії "Лукойл" з Росії.

До введення санкцій Росія була третім у світі виробником нафти і другим найбільшим експортером, а ще - забезпечувала п'ять відсотків світового споживання нафти. Зважаючи на це, Росію не так легко замінити як постачальника нафти для багатьох країн.

Зауважимо, видання Bloomberg з посиланнями на власні джерела писало, що Російська Федерація у липні відвантажила 700 000 барелів своєї нафти на єгипетському терміналі Ель-Хамра. Через кілька годин інше судно забрало партію з порту, яка могла включати частину або всю російську нафту.

Таким чином, Росія могла експортувати нафту, в тому числі на європейський ринок, обійшовши нафтове ембарго.