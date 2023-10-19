Несмотря на санкции, российская нефть все еще может поступать в Германию

Из-за нападения на Украину нефтяные операции ЕС с Россией больше не разрешены. Однако в случае с нефтеперерабатывающим заводом в Шведте таможня, вероятно по указаниям сверху, уже не может так внимательно следить за тем, все ли туда поступает российская нефть.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

На бумаге дело ясное: российскую нефть больше нельзя импортировать в Германию. Это решили страны-участницы Евросоюза в рамках шестого пакета санкций, который вступил в силу в декабре 2022 года.

Однако в ходе расследования СМИ обнаружили, что в главном таможенном управлении Германии в начале сентября была издана директива таможенным органам Берлина и Франкфурта-на-Одере относительно "беззадержочного" пропуска нефти для Rosneft Deutschland.

Эта директива фактически позволила немецкому подразделению "Роснефти" импортировать сырую нефть без дополнительной проверки на предмет уклонения от санкций.

Сообщается, что до введения санкций Rosneft Deutschland получала 100% своей нефти из России, но теперь она якобы переориентировала свои закупки на Казахстан. Однако Управление по борьбе с контрабандой немецкой таможни видит "высокий риск", что из-за таких транзакций может происходить обход санкций.

Издание пишет, что Германия якобы экспортирует нефть из Казахстана, но казахстанское нефтяное месторождение, из которого поставляется нефть в Германию, принадлежит компании "Лукойл" из России.

До введения санкций Россия была третьим в мире производителем нефти и вторым крупнейшим экспортером, а еще обеспечивала пять процентов мирового потребления нефти. Ввиду этого Россию не так легко заменить как поставщика нефти для многих стран.

Отметим, что издание Bloomberg со ссылками на собственные источники писало, что Российская Федерация в июле отгрузила 700 000 баррелей своей нефти на египетском терминале Эль-Хамра. Через несколько часов другое судно унесло партию из порта, которая могла включать часть или всю российскую нефть.

Таким образом, Россия могла экспортировать нефть, в том числе на европейский рынок, обойдя нефтяное эмбарго.