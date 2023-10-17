Индия не заплатила за поставленную российскую нефть: в чем причина

В Индии задержали оплату по меньшей мере семи партий российской нефти, поставленной местным нефтеперерабатывающим заводам, так как власти Индии недовольны проведением оплаты в юанях вместо рупий.

Об этом сообщает Reuters.

По словам источников агентства, недовольство индийского правительства по поводу того, что контролируемые государством нефтепереработчики могут оплачивать импорт российской нефти китайской валютой, задержало оплату не менее семи грузов.

"Это не запрещено, и если у частной фирмы есть юани для урегулирования своей торговли, правительство ее не будет останавливать, но оно не будет поощрять и облегчать такую торговлю", — сказал представитель Министерства финансов.

Как отмечает издание, путаница с оплатой пока не нарушила поставки, поскольку российские фирмы, такие как "Роснефть", продолжают поставлять контролируемым государством индийским нефтеперерабатывающим заводам сырье.

В этом году Индия стала крупнейшим импортером российской нефти по морскому пути, а нефтепереработчики раскупали сырую нефть со скидкой после того, как некоторые западные страны приостановили импорт из Москвы из-за ее вторжения в Украину.

Но нефтепереработчики часто сталкиваются с проблемами урегулирования торговли нефтью с Москвой после того, как Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели ограничение цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель, что заставило покупателей искать альтернативу.

В июле индийские нефтепереработчики начали использовать юани для оплаты некоторых поставок нефти, продолжая использовать доллары и дирхы для расчетов по большей части своих закупок российской нефти.

Однако правительству Индии стало неудобно использовать юани для расчетов, сообщили Reuters два чиновника Министерства финансов.

И, исходя из комментариев официальных лиц пострадавших нефтеперерабатывающих заводов, оплата, по меньшей мере, семи грузов все еще ожидается. Некоторые платежи за последние грузы, доставленные по крайней мере двум государственным нефтеперерабатывающим заводам, до сих пор не оплачены с сентября

"Пока непонятно, действительно ли правительство приказало государственным нефтеперерабатывающим предприятиям прекратить платить в юанях, но неодобрение Нью-Дели очевидно", - пишет издание.

Источники нефтеперерабатывающей промышленности сообщили, что трейдеры были готовы заключать сделки в дирхамах, но российские продавцы хотели оплаты в юанях.

"Конвертация рупии в юань прибавляет дополнительные расходы", - сообщил изданию представитель нефтеперерабатывающей отрасли.

Заметим, Индия, крупнейший покупатель российской нефти, забиравший каждый второй баррель из портов РФ, намерена резко сократить закупки.

Рекордных поставок достиг импорт российской нефти в Индию в апреле. А за 2022 год страна сэкономила около 5 миллиардов долларов вследствие закупки подсанкционной сырой нефти из России. В то время как в 2021 году российская нефть составляла лишь 2% годового импорта нефти в Индию.

В ЕС призвали ограничить импорт индийского топлива, произведенного из российской нефти, ведь таким образом страна-агрессор РФ продолжает получать доходы от продажи энергоресурсов.

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