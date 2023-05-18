Рекордну кількість російської нафти Індія імпортувала в квітні

Рекордних позначок сягнув імпорт російської нафти до Індії у квітні. Водночас країна скоротила частку близькосхідних і африканських марок до найнижчого рівня за 22 роки. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters, посилаючись на дані трейдерів.

У квітні Росія залишалася головним постачальником нафти до Індії шостий місяць поспіль.

Нафтопереробники Індії, третього за величиною імпортера та споживача нафти в світі, активно купують російську нафту після того, як деякі країни уникали закупівель у Москви через її вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Індія імпортувала близько 1,9 мільйона барелів на добу російської нафти в квітні, це на на 4,4% більше, ніж у попередньому місяці. Таким чином російська нафта складає близько двох п'ятих загальних закупівель країни.

“Індійські нафтопереробники скоротили спотові закупівлі близькосхідних і західноафриканських сортів нафти, оскільки ми отримуємо поставки російської нафти за нижчими цінами”, - розповів працівник індійського нафтопереробного заводу.

Згідно з даними індійського державного банку Bank of Baroda, індійська економіка заощадила близько 5 мільярдів доларів внаслідок закупівлі підсанкційної сирої нафти з Росії. Окрім цього, у 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту нафти в Індію. Зараз ця цифра становить майже 20%.

Незважаючи на тиск з боку США та Європи, Індія відмовилася дотримуватися санкцій Заходу щодо російського імпорту.

В ЄС закликали обмежити імпорт індійського палива, виготовленого з російської нафти, адже таким чином країна-агресор РФ продовжує отримувати доходи від продажу енергоресурсів.