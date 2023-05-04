Індія та Росія призупинили переговори щодо торгівлі в рупіях

Індія та Росія призупинили переговори щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях після того, як Індія не змогла переконати Москву продовжити приймати оплату за товари в місцевій валюті.

Москва вважає, що в кінцевому підсумку вона матиме річний профіцит рупій у розмірі понад 40 мільярдів доларів, що є небажаним. Для індійських імпортерів дешевої нафти та вугілля з Росії, які чекали постійного механізму оплати в рупіях щоб знизити витрати на конвертацію валюти, це може стати серйозним ударом, пише Reuters.

Рупія не є повністю конвертованою. Частка Індії у світовому експорті товарів також становить близько 2%, і ці фактори зменшують необхідність для інших країн тримати рупії.

Індія почала вивчати механізм розрахунків у рупіях з Росією незабаром після вторгнення в Україну в лютому минулого року, але жодної інформації про угоду в рупіях не було. Більша частина торгівлі здійснювалася в доларах.

Повідомляється, що Індія не може розрахуватися у доларах США через побоювання щодо вторинних санкцій, тоді як Росія все ще не бажає приймати рупії через нестабільність обмінного курсу.

Обидві сторони говорили про спрощення торгівлі в місцевих валютах, але керівні принципи не були формалізовані.

Росії незручно тримати рупії, але вона згодна приймати оплату в китайських юанях або інших валютах.

"Ми більше не хочемо підштовхувати розрахунки в рупіях, цей механізм просто не працює. Індія робила все можливе, щоб спробувати це спрацювати, але це не допомогло", — повідомляє джерело, яке безпосередньо знайоме з подіями.

З моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року імпорт Індії з Росії зріс до 51,3 мільярда доларів до 5 квітня з 10,6 мільярда доларів за той самий період минулого року, за словами іншого урядовця Індії.

Джерела заявили, що торгівля з Росією триває, незважаючи на санкції та проблеми з оплатою. Індійські трейдери в даний час також здійснюють деякі торгові платежі за межами Росії.

"Треті сторони використовуються для розрахунків за торгівлю з Росією. Немає заборони на транзакції з іншими країнами через SWIFT. Таким чином, платежі здійснюються третій країни, включаючи Китай, які направляють їх або компенсовують за свою торгівлю з Росією", — сказав інший чиновник.

Окрім цього, Індія та Росія обговорюють угоду про вільну торгівлю, що може ще більше поглибити двосторонні комерційні зв’язки, які почали процвітали після початку війни в Україні.