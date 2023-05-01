Російська нафта продовжує заправляти автомобілі європейців, але тепер завдяки Індії

Індія відправляє до Європи близько 360 тисяч барелів нафтопродуктів на добу. Водночас країна щодня купляє понад 2 млн барелів російської сирої нафти.

Про це пише Bloomberg.

Видання нагадує, що ще в грудні Європейський Союз заборонив майже будь-який морський імпорт сирої нафти з Росії. Однак ці правила не завадили таким країнам, як Індія, закуповувати дешеву російську нафту, перетворювати її на дизельне паливо, і доставляти назад до Європи з націнкою.

Відповідно до даних, зібраних Bloomberg аналітичною компанією Kpler, ця азіатська країна на шляху до того, щоб цього місяця стати найбільшим постачальником нафтопродуктів до Європи, водночас купуючи рекордні обсяги російської сирої нафти.

"Російська нафта повертається до Європи, незважаючи на всі санкції, і Індія, яка нарощує експорт палива на захід, є хорошим прикладом цього. Оскільки Індія купує так багато російських барелів, це неминуче", — сказав Віктор Катона, провідний аналітик нафтової компанії.

Bloomberg пише, що залежність Європи від індійських нафтопродуктів зросла після ембарго на російську нафту. З одного боку, ЄС потребує альтернативних джерел дизельного палива зараз, коли він відмовився від прямих поставок з Росії, яка раніше була його головним постачальником.

Це також означає посилення конкуренції для європейських нафтопереробників, які не мають доступу до дешевої російської сирої нафти.

Згідно з даними Kpler, обсяги імпорту нафтопродуктів в Європу з Індії перевищать 360 000 барелів на день, трохи випереджаючи показники Саудівської Аравії.

Згідно з даними Kpler, у квітні надходження російської сирої нафти до Індії перевищать 2 мільйони барелів на день, що становить майже 44% від загального імпорту нафти в країні.

Зауважимо, попри західні санкції у березні Росія спромоглася довести обсяг експорту своєї сирої нафти до довоєнного рівня, що дозволило країні-агресору заробити $12,7 млрд. Поставки нафти з російських портів зросли на 540 000 барелів на день і досягли позначки вище 3 мільйонів барелів на день, що є найвищим показником з квітня 2020 року.

Росія, яка є другим у світі експортером сирої нафти, знайшла покупців у Китаї та Індії, що частково компенсувало втрату європейського ринку.

Раніше Bloomberg писав, що Індія купує російську нафту за значно нижчою ціною, ніж встановлена країнами G7, що цілком задовольняє адміністрацію США, де переконані, що це позитивно впливає як на індійськуекономіку, так і на стабілізацію нафтових ринків.

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