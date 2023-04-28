Пакистан купує російську нафту з неявної згоди США

Пакистан закуповує російську нафту за зниженими цінами з неявної згоди Сполучених Штатів. Очікується, що перша партія надійде до країни незабаром.

Про це заявив посол Пакистану в США Масуд Хан, пише "Голос Америки".

"Ми зробили перше замовлення на російську нафту, і це відбулося після консультацій з урядом Сполучених Штатів. Між Вашингтоном та Ісламабадом немає непорозумінь з цього приводу", - наголосив Хан і додав, що перша партія прибуде до країни вже наступного місяця.

Посол Пакистану зазначив, що Ісламабад планує збільшити обсяг імпорту російської нафти до 100 тис. барелів на день. Це станеться за умови, якщо перша транзакція з Москвою відбудеться без проблем.

Хан зауважив, що у США вважають, що Пакистан може вільно купувати російську нафту за встановленим лімітом, і країна дотримується цієї угоди.

"Вони припустили, що ви можете вільно купувати все, що нижче або вище ліміту ціни, і ми дотримувалися цієї угоди. Я думаю, що Вашингтону це подобається", - сказав Хан.

Представник Державного департаменту США заявив "голосу Америку", що Вашингтон усвідомлює тиск, з яким стикаються уряди, щоб забезпечити доступне паливо, і кожна країна повинна буде зробити власний вибір щодо імпорту енергоносіїв.

"Ми продовжуємо координацію з союзниками та партнерами, щоб пом'якшити вплив загарбницької війни Володимира] Путіна проти України на світові енергетичні ринки", - сказав речник Держдепу.

Він додав, що дії Росії чітко продемонстрували, що вона не є надійним постачальником енергії, тому США заохочують інші країни до зменшення довгострокової залежності від поставок російських енергоносіїв.

Нагадаємо, Пакистан куплятиме російську сиру нафту за зниженими цінами. Згідно з новою угодою, укладеною між Ісламабадом і Москвою, перший вантаж має прибути до порту Карачі в травні.

Зауважимо, попри західні санкції у березні Росія спромоглася довести обсяг експорту своєї сирої нафти до довоєнного рівня, що дозволило країні-агресору заробити $12,7 млрд. Поставки нафти з російських портів зросли на 540 000 барелів на день і досягли позначки вище 3 мільйонів барелів на день, що є найвищим показником з квітня 2020 року.

Росія, яка є другим у світі експортером сирої нафти, знайшла покупців у Китаї та Індії, що частково компенсувало втрату європейського ринку.

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