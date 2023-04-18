РФ нарощує експорт нафти: скільки країна-агресор змогла заробити у березні

Попри західні санкції у березні Росія спромоглася довести обсяг експорту своєї сирої нафти до довоєнного рівня, що дозволило країні-агресору заробити $12,7 млрд.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що поставки нафти з російських портів зросли на 540 000 барелів на день і досягли позначки вище 3 мільйонів барелів на день, що є найвищим показником з квітня 2020 року.

"Загальний обсяг сирої нафти на суднах, що прямують до Китаю та Індії, плюс менші потоки до Туреччини та обсяги на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, підскочив до 3,31 мільйона барелів на день за останні чотири тижні", - констатує агенство.

Таке зростання збільшило приблизний дохід Росії від експорту нафти в березні до $12,7 млрд, що приблизно на $1 млрд більше, ніж у лютому.

За даними Bloomberg, порівняно з показниками 2022 року дохід країни-агресора скоротився на 43%, оскільки РФ змушена продавати сировину більш обмеженому колу клієнтів за зниженою ціною.

Росія, яка є другим у світі експортером сирої нафти, знайшла покупців у Китаї та Індії, що частково компенсувало втрату європейського ринку.

Як зауважує Bloomberg, Міністерство енергетики РФ повідомило, що в березні видобуток нафти було скорочено на 700 000 барелів на день.

"Але збільшення поставок ставить під сумнів розмір будь-якого скорочення виробництва нафти", - підсумовує видання.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) збережуть граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель, незважаючи на зростання світових цін на сиру нафту та заклики деяких країн знизити максимальну ціну, щоб обмежити доходи Кремля.

Зауважимо, доходи Росії від експорту нафти і газу у лютому 2023 року скоротилися на 46% порівняно з минулим роком.