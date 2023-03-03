Лютневі доходи Росії від нафти і газу упали майже вдвічі

Доходи Росії від експорту нафти і газу у лютому 2023 року скоротилися на 46% порівняно з минулим роком. Це пов'язано із дією західних санкцій та обмеженням експорту на європейські ринки.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані російського Міністерства фінансів.

Так, у лютому цього року податкові надходження від нафти і газу становлять 521 млрд рублів (6,91 млрд доларів). Це на 46% менше, ніж було минулого року.

За підрахунками Bloomberg, доходи від сирої нафти і нафтропродуктів скоротилися на 48% - до 361 млрд рублів. Причому, на їх частку минулого місяця припадало понад дві третини надходжень від податку на енергію

Скорочення відрахувань до держбюджету відбулося після падіння ціни російської нафту сорту Urals порівняно з еталонною маркою Brent. Європейський Союз заборонив більшу частину морського імпорту сирої нафти та нафтопродуктів із Росії, а "Велика сімка" запровадила граничну межу цін.

Інфографіка: Bloomberg

Що стосується доходів від продажу газу, то вони упали майже на 42% порівняно з 2022 роком. У лютому цього року прибутки РФ від блакитного палива становили 161 млрд рублів.

Доходи бюджету від експортних мит на газ рухнули на 81% до 40 млрд рублів. Це відбулося після того, як "Газпром" скоротив трубопровідні потоки до Європи, а ціни на пальне значно знизилися на тлі теплішої, ніж зазвичай погоди.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгення РФ на територію України, ЄС і західні партнери працюють над санкціями проти російських енергоносіїв. Які країна-агресорка використовує як елемент шантажу.

5 лютого почало діяти ембарго Європейського союзу на російські нафтопродукти. Країни ЄС погодилися встановити граничні ціни на російські нафтопродукти з метою обмежити можливості РФ отримувати фінансування для війни проти України.

Наприкінці лютого у Євросоюзі заявили про рішучість у реалізації нової енергетичної стратегії REPOWER, яка зокрема перебачає відмову від російського газу.