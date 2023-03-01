Санкції працюють: як упали прибутки Росії від експорту нафти і газу

У січні 2023 року доходи Росії від експорту нафти і газу скоротилися майже на 40% порівняно з аналогічним періодом 2022-го. Прибутки Москви обвалили західні санкції проти енергоносіїв агресора.

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Про це пише Reuters, посилаючись на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

У січні цього року від експорту нафти і газу Росія заробила 18,5 млрд доларів. Це на 38% менше, ніж 30 млд доларів, які надходили до Москви за місяць до вторгнення в Україну.

Якщо у 2022 році Кремль лише на продажу енергоносіїв заробив 146 млрд євро, то цьогоріч вимушений був продавати міжнародні резерви - щоб покрити дефіцит бюджету.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль пояснив - причиною зниження доходів Росії стали санкції з боку Заходу.

"Ми очікуємо, що це зниження доходів від нафти та газу буде різкішим у найближчі місяці. І ще сильніше у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій", – заявив Біроль.

Однак, за словами експерта, Заходу необхідно і надалі дбати про економію енергії та безпеку поставок. Зокрема, через зростання попиту з боку Китаю та ненадійність РФ як постачальника.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набуло чинності ембарго ЄС на постачання російської нафти. Того ж дня запрацював ліміт ціни на енергоносій, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія. Таким чином РФ втратила ринок, який охоплював близько половини поставок країни на початку року. А наприкінці лютого у ЄС вчергове заявили про рішучий намір відмовитися від російського газу.

Падіння доходів РФ від експорту нафти і газу відчутно б'ють по держбюджету. Так, у січні його дефіцит сягнув 25 млрд доларів - найкритичнішого рівня з моменту дефолту у 1998.