Найскладніша зима позаду. Чи зможе Україна відмовитися від імпорту газу, готуючись до наступного опалювального сезону

Україна пережила найскладнішу зиму з часів Незалежності. Газовий шантаж Кремля, не призвів до очікуваних результатів та вийшов боком самій Росії , а російський газовий монополіст “Газпром” за відсутності ринку збуту муситиме скоротити видобуток та переорієнтуватися на Китай.

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Україні як і країнам ЄС пощастило, оскільки зима 2022-2023 років виявилась напрочуд теплою, що суттєво знизило потребу в газі. До того ж через війну в Україні зупинилося багато промислових підприємств, що також суттєво знизило споживання газу. Тож хоч “Нафтогазу” в 2022 році і не вдалося закачати в підземні сховища 19 млрд куб. м газу як цього хотів уряд, Україна пройшла зиму з низьким споживанням і закінчить опалювальний сезон з відносно повними газосховищами.

Через це в кінці лютого голова “Нафтогазу” Чернишов заявив, що цього року Україна планує втілити в життя амбітний план - вперше в історії відмовитися від імпорту природного газу. На думку Чернишова це є цілком реальним, якщо “Нафтогаз” збільшить видобуток на 8%, а приватні компанії на 16%.

Історія з амбіційними проектами здобуття енергетичної незалежності країни шляхом нарощування видобутку газу не є новою ні для “Нафтогазу” ні для “України”. В портфелі найбільшої української газової компанії є цілий ряд програм зі збільшення видобутку, котрі провалили колеги Чернишова і без повномаштабної війни.

Поки війна з Росією не закінчилася і ЗСУ не звільнили територію країни від окупантів, потрібно готуватися до наступної зими саме з урахуванням воєнних ризиків. Минулої зими росіяни обстрілювали нашу енергетичну інфраструктуру, а восени 2022 року були обстріли та по газовидобутку. В таких умовах нарощування видобутку може бути дуже складною задачею.

Опалювальний сезон 23-24: перспективи

На думку директора спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева в наступному опалювальному сезоні Україна навряд чи потребуватиме додаткових закупівель природного газу з-за кордону. Якщо внутрішній видобуток збережеться на поточному рівні, то, враховуючи поточне споживання, газу внутрішнього видобутку та частини газу, що залишився в сховищах вистачить для забезпечення всіх потреб.

Директор з аналітичних досліджень DiXi Group Роман Ніцович також вважає, що газу власного видобутку може вистачити при збереженні поточного рівня його споживання.

“Багато буде залежати саме від цього, яким темпом буде відновлюватися українська економіка і який буде попит на газ. Можемо звичайно керуватись розрахунками які заклав Мінфін - 3% зростання ВВП в наступному році. А попит на газ переважно в промисловому сегменті залежить від відновлення економіки”, - каже експерт.

Ніцович зазначає, що в цьому опалювальному сезоні на користь України зіграв в першу чергу кліматичний фактор - тепла зима. Також споживання газу знизилось через переведення теплопостачання на тверде біопаливо та інші альтернативні джерела енергії. Тож якщо ця робота буде продовжена це ще більше зменшить споживання.

Ще одним важливим фактором стала заборона на експорт газу. Зараз весь газ який видобувається приватними компаніями, котрі частково втратили своїх промислових споживачів зберігається в підземних газосховищах, а потім вже продається на внутрішньому ринку. Відповідно якщо обмеження на експорт буде знято - газ буде експортовано на ринок ЄС, де продавати його вигідніше, а в Україні може статися дефіцит газу.

Експерт зазначає, що теоретично за умови нарощення видобутку Україна може стати нетто-експортером нафти. Але під великим питанням чи здатні ми це зробити в умовах втрат галузі від відни та в умовах обмеженного інвестиційного ресурсу як у приватних компаній так і в державного “Укргазвидобування”.

“На жаль, всі попередні спроби і всі попередні програми з нарощування видобутку газу не дали результату. Особливо що стосується державної компанії. Відповідно це вже буде залежати від менеджерського хисту нового керівницитва Нафтогазу. Чи здатне воно показати результат в таких складних умовах? Якщо попередні управлінці не могли його показати в мирний час. Це досить сміливі прогнози”, - говорить Ніцович.

Він також зазначає, що прогнози голови “Нафтогазу” в першу чергу грунтуються на тому, що країна вийшла з зими з хорошими показниками заповненості сховищ. А цьому посприяло два фактори: спад споживання та тепла зима.

“Якщо ми згадаємо початок опалювального сезону, то говорили про навпаки, про нарощування імпорту, про те, що треба сформувати запаси виходячи з найгірших сценаріїв. І той же Чернишов вів переговори про кредитні лінії від ЄБРР, щоб Нафтогаз міг імпортувати газ. І зараз ми бачимо певну динаміку по імпорту газу яка звичайно підтримується сприятливою ціною, бо ціни зараз дійсно просіли, знову ж зважаючи на хороші підсумки сезону. Свіжа цифра - понад 62% заповненості сховищ в Європі. Це вдвічі більше ніж рік тому на цю ж дату. Звичайно зараз порівняно вигідно купувати газ і його імпортувати. Я не виключаю що в сезон закачки буде накопичено певний відсоток і на початок жовтня у нас не буде потреби здійснювати імпорт”, - говорить Ніцович.

Ризики при підготовці до наступного опалювального сезону

Провідний експерт “Центру Розумкова” та колишній директор з інтегрованих комунікацій “Нафтогазу” Максим Білявський говорить, що тези “Нафтогазу” про відмову від імпорту пов’язані в пергу чергу з тим, що споживання газу в країні знизилось на 35-40% порівняно з довоєнними періодами.

“Але є один момент який нафтогазом не врахований. А саме фактор війни. Більшість об’єктів видобутку газу зосереджені на сьогоднійшній день в східних та центральних регіонах України вони знаходяться в зоні ризику. Тому хто б що не говорив, але готуватися до опалювального сезону нам доведеться в умовах воєнного стану. Нам необхідно буде максимально убезпечити відповідальні та критичні об’єкти не лише енергосистеми, але й нафтогазової галузі. В першу чергу це об’єкти видобутку”, - говорить експерт.

Він зазначає, що поки не відомо як оператор Газотранспортної системи буде її балансувати в майбутній опалювальний період. Тобто ніхто не знає якими будуть обсяги транспортування газу російського газу до ЄС. Можливо Україні навіть доведеться фізично імпортувати певний обсяг газу, щоб зберети керованість ГТС.

“З урахуванням цих ризиків я вважаю, що певний обсяг газу нам прийдеться закуповувати на перший квартал 2024 року. Тобто на мій погляд ми не обійдемося без імпорта природного газу. Це може бути невеликий обсяг в 1,5- 2 млрд куб. м природного газу, але контрактувати їх обов’язково потрібно. Ці обсяги допоможуть нам забезпечити сталість та безперебійність поставок газу”, - говорить Білявський.

Він зазначає, що наразі тренди на європейському ринку природного газу є зрозумілими. Ціна блакитного палива по ф’ючерсним контрактам в четвертому кварталі поточного року і першому кварталі наступного року не буде перевищувати 600 доларів за тисячу кубічних метрів.

“На мій погляд контрактувати певний обсяг газу все ж потрібно і потрібно розпочати цю кампанію після завершення опалювального сезону. Це буде наш стратегічний резерв, перепродати який ми завжди встигнемо. Якщо ми цей газ не будемо споживати НАК зможе цей газ продати і ще заробить”, - каже Білявський.

Він зазначає, що окрім воєнного фактору серед ризиків опалювального сезону є ще фінансова ліквідність ринку, тобто наявність у бізнесу грошей для забезпечення всіх ремонтів, а також продовження допомоги Україні від цивілізованого світу.

“З огляду на це потрібно по-перше максимально убезпечити об’єкти галузі від обстрілів, шляхом встановлення ППО. По-друге це забезпечити на газовому ринку взаєморозрахунки, повернення попередніх заборгованостей та робота зі споживачами. І по-третє має матеріально-технічна допомога зі сторони цивілізованого світу”, - каже Білявський.

Ніцович вважає, що при підготовці до наступної зими воєнні ризики збережуться. Звичайно Україна посилює захист електроенергетичної системи, але російські удари продовжуються.

“Зараз багато говорять про те щоб створювати багато розосередженої генерації на природному газі. Потрібно розуміти, що це також споживач і відповідно потрібен ресурс для такого споживача. Якщо в нас будуть випадати з енергосистеми атомні блоки або блоки теплової генерації і буде додаватися більше газової то буде відповідном змінюватися структура споживання енергоресурсів в електроенергетиці на корсить газу. І на це слід зважати”, - зазначає експерт.

Рябцев вважає, що під час підготовки до майбутнього опалювального сезону проблемами можуть стати подальші атаки росіян на енергетичну інфраструктуру, тому що велика кількість енергоблоків на ТЕС і ТЕЦ працюють в режимі близькому до аварійного.

“Енергоблоки було відновлено після суттєвих пошкоджень і приклад Одеси є підтвердженням того, що тимчасові рішення є надзвичайно вразливими до перепадів температур, змін навантаження тощо. А для того, щоб повністю відновити енергосистему або навіть оновити її потрібні гарантії фізичної безпеки. Таких гарантій фізичної безпеки до завершення війни не буде. Тому основні проблеми в проходженні опалювального сезону наступних років вони збережуться, дуже хочеться сподіватися що в меншому обсязі ніж у цьому сезоні. Я не думаю, що в Росії вистачає ресурсів, щоб повторити 16 масованих атак на енергооб’єкти”, - каже експерт.

Він додає, що в весняно-літній період генерація, об’єкти газо та теплопостачання увійдуть в сезон ремонтів. Однак фінансування ремонтів буде здійснюватися по мінімуму. Від будь-яких планів модернізацій доведеться відмовитися, але якщо йдеться про поточні ремонти, то ресурсів має вистачити.