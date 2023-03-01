Самая сложная зима позади. Сможет ли Украина отказаться от импорта газа, готовясь следующему отопительному сезону

Украина пережила сложную зиму в своей новейшей истории. Газовый шантаж Кремля не привел к ожидаемым результатам и вышел боком самой России , а российский газовый монополист "Газпром" при отсутствии рынка сбыта должен будет сократить добычу и переориентироваться на Китай.

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Украине как и странам ЕС повезло, поскольку зима 2022-2023 годов оказалась удивительно теплой , что снизило потребность в газе. К тому же в результате в Украине остановилось много промышленных предприятий, что также существенно снизило потребление газа. Так что хоть "Нафтогазу" в 2022 году и не удалось закачать в подземные хранилища 19 млрд куб. м газа как этого хотело Правительство, Украина прошла зиму с низким потреблением и закончит отопительный сезон с относительно полными газохранилищами.

Поэтому в конце февраля глава "Нафтогаза" Чернышев заявил, что в этом году Украина планирует воплотить в жизнь амбициозный план - впервые в истории отказаться от импорта природного газа . По мнению Чернышева это вполне реально, если "Нафтогаз" увеличит добычу на 8%, а частные компании на 16%. История с амбициозными проектами обретения энергетической независимости страны путем наращивания добычи газа не нова ни для “Нафтогаза” ни для “Украины”. В портфеле крупнейшей украинской газовой компании есть целый ряд программ по увеличению добычи, проваливших коллеги Чернышева и без полномасштабной войны.

Пока война с Россией не закончилась и ВСУ не освободили территорию страны от оккупантов, нужно готовиться к следующей зиме именно с учетом военных рисков. Прошлой зимой россияне обстреливали нашу энергетическую инфраструктуру, а осенью 2022 года были обстрелы и по добыче газа . В таких условиях наращивание добычи может являться очень сложной задачей.

Украина прошла зиму с высокими запасами газа в хранилищах

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева в следующем отопительном сезоне Украина вряд ли потребует дополнительных закупок природного газа из-за рубежа. Если внутренняя добыча сохранится на текущем уровне, то, учитывая текущее потребление, газа внутренней добычи и оставшейся части в хранилищах хватит для обеспечения всех потребностей.

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович также считает, что газа собственной добычи может хватить при сохранении текущего уровня его потребления.

“Многое будет зависеть именно от того, каким темпом будет восстанавливаться украинская экономика и каким будет спрос на газ. Можем, конечно, руководствоваться расчетами, которые заложил Минфин - 3% роста ВВП в следующем году. А спрос на газ в основном в промышленном сегменте зависит от восстановления экономики”, - говорит эксперт.

Ницович отмечает, что в этом отопительном сезоне в пользу Украины сыграл в первую очередь климатический фактор – теплая зима. Также потребление газа снизилось из-за перевода теплоснабжения на твердое биотопливо и другие альтернативные источники энергии. Так что если эта работа будет продолжена, это еще больше уменьшит потребление.

Еще одним немаловажным фактором стал запрет на экспорт газа. Сейчас весь газ добываемый частными компаниями, частично потерявшими своих промышленных потребителей, хранится в подземных газохранилищах, а потом уже продается на внутреннем рынке. Соответственно, если ограничения на экспорт будут сняты - газ будет экспортирован на рынок ЕС, где продавать его выгоднее, а в Украине может произойти дефицит газа.

Эксперт отмечает, что теоретически при условии наращивания добычи Украина может стать нетто-экспортером нефти. Но под большим вопросом способны ли мы это сделать в условиях потерь отрасли от случая и в условиях ограниченного инвестиционного ресурса как у частных компаний так и у государственного "Укргаздобычи".

“К сожалению, все предыдущие попытки и все предыдущие программы по наращиванию добычи газа не принесли результата. Особенно что касается государственной компании. Соответственно, это уже будет зависеть от менеджерского таланта нового руководства Нафтогаза. Способно ли оно показать результат в столь сложных условиях? Если предыдущие управленцы не могли показать его в мирное время. Это достаточно смелые прогнозы», – говорит Ницович.

Он также отмечает, что прогнозы главы "Нафтогаза" в первую очередь основываются на том, что страна вышла из зимы с хорошими показателями заполненности хранилищ. А этому поспособствовало два фактора: убыль потребления и теплая зима.

“Если мы вспомним начало отопительного сезона, то говорили о наоборот, о наращивании импорта, о том, что нужно сформировать запасы исходя из худших сценариев. И тот же Чернышев вел переговоры о кредитных линиях от ЕБРР, чтобы Нафтогаз мог импортировать газ. И сейчас мы видим определенную динамику по импорту газа, которая обычно поддерживается благоприятной ценой, потому что цены сейчас действительно просели, опять же ввиду хороших итогов сезона. Свежая цифра – более 62% заполненности хранилищ в Европе. Это вдвое больше года назад на эту же дату. Конечно, сейчас сравнительно выгодно покупать газ и его импортировать. Я не исключаю, что в сезон закачки будет накоплен определенный процент и на начало октября у нас не будет необходимости осуществлять импорт”, - говорит Ницович.

Риски при подготовке к следующему отопительному сезону

Ведущий эксперт "Центра Разумкова" и бывший директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский говорит, что тезисы "Нафтогаза" об отказе от импорта связаны в первую очередь с тем, что потребление газа в стране снизилось на 35-40% по сравнению с довоенными периодами.

“Но есть один момент, который нефтегазом не учтен. А именно – фактор войны. Большинство объектов добычи газа сосредоточено на сегодняшний день в восточных и центральных регионах Украины, они находятся в зоне риска. Поэтому кто бы что ни говорил, но готовиться к отопительному сезону нам придется в условиях военного положения. Нам необходимо будет максимально обезопасить ответственные и критические объекты не только энергосистемы, но и нефтегазовой отрасли. В первую очередь, это объекты добычи”, - говорит эксперт.

Он отмечает, что пока неизвестно как оператор Газотранспортной системы будет ее балансировать в будущий отопительный период. То есть никто не знает, какими будут объемы транспортировки газа российского газа в ЕС. Возможно, Украине даже придется физически импортировать определенный объем газа, чтобы собрать управляемость ГТС.

“С учетом этих рисков, я считаю, что определенный объем газа нам придется закупать на первый квартал 2024 года. То есть, на мой взгляд, мы не обойдемся без импорта природного газа. Это может быть небольшой объем в 1,5-2 млрд куб. м природного газа, но контрактовать их обязательно нужно. Эти объемы помогут нам обеспечить постоянство и бесперебойность поставок газа», – говорит Белявский.

Он отмечает, что сейчас тренды на европейском рынке природного газа понятны. Цена голубого топлива по фьючерсным контрактам в четвертом квартале текущего года и первом квартале следующего года не будет превышать 600 долларов за тысячу кубометров.

“На мой взгляд, контрактовать определенный объем газа все же нужно и нужно начать эту кампанию после завершения отопительного сезона. Это будет наш стратегический резерв, перепродать который мы всегда успеем. Если мы этот газ не будем потреблять, НАК сможет этот газ продать и еще заработает”, - говорит Белявский.

Он отмечает, что помимо военного фактора среди рисков отопительного сезона есть еще финансовая ликвидность рынка, то есть наличие у бизнеса денег для обеспечения всех ремонтов, а также продолжения помощи Украине от цивилизованного мира.

“Учитывая это, нужно во-первых максимально обезопасить объекты отрасли от обстрелов, путем установления ПВО. Во-вторых, это обеспечить на газовом рынке взаиморасчеты, возврат предварительных задолженностей и работа с потребителями. И в-третьих, имеет материально-техническая помощь со стороны цивилизованного мира”, - говорит Белявский.

Ницович считает, что при подготовке к следующей зиме военные риски сохранятся. Конечно, Украина усиливает защиту электроэнергетической системы, но российские удары продолжаются.

“Сейчас много говорят о том, чтобы создавать много рассредоточенной генерации на природном газе. Нужно понимать, что это также потребитель и, соответственно, нужен ресурс для такого потребителя. Если у нас будут выпадать из энергосистемы атомные блоки или блоки тепловой генерации и будет добавляться больше газовой, то будет соответствующим изменяться структура потребления энергоресурсов в электроэнергетике на корсит газа. И это следует учитывать”, - отмечает эксперт.

Рябцев считает, что при подготовке к предстоящему отопительному сезону проблемами могут стать дальнейшие атаки россиян на энергетическую инфраструктуру, так как большое количество энергоблоков на ТЭС и ТЭЦ работают в режиме близком к аварийному.

“Энергоблоки были восстановлены после существенных повреждений и пример Одессы является подтверждением того, что временные решения чрезвычайно уязвимы к перепадам температур, изменениям нагрузки и тому подобное. А для того чтобы полностью восстановить энергосистему или даже обновить ее нужные гарантии физической безопасности. Таких гарантий физической безопасности до войны не будет. Поэтому основные проблемы в прохождении отопительного сезона следующих лет они сохранятся, очень хочется надеяться, что в меньшем объеме, чем в этом сезоне. Я не думаю, что у России хватает ресурсов, чтобы повторить 16 массированных атак на энергообъекты”, - говорит эксперт.

Он добавляет, что в весенне-летний период поколение, объекты газо и теплоснабжение войдут в сезон ремонтов. Однако финансирование ремонтов будет производиться по минимуму. От каких-либо планов модернизаций придется отказаться, но если речь идет о текущих ремонтах, то ресурсов должно хватить.