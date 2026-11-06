Штрафы от ГСЧС и до 7 лет тюрьмы: чем рискует бизнес за работу без укрытия во время тревог

Украинское законодательство не предусматривает отдельный штраф за работу бизнеса без укрытия или обустроенного безопасного пространства во время желтого уровня воздушной тревоги. В то же время, предпринимателям угрожают административные санкции за нарушение других правил безопасности, а в случае гибели или травмирования людей — уголовная ответственность.

Об этом сообщили старшая юристка Asters Мария Новик и адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Груба.

По словам юристки, правительственные постановления №1092 и №1128 четко определяют условия, при которых предприятия имеют право не останавливать работу во время желтого уровня угрозы. Хотя специальной санкции за нарушение требований документ не предусматривает, однако инспекторы могут применять общие нормы Кодекса об административных правонарушениях (КУоАП). Среди ключевых финансовых санкций:

нарушение требований законодательства об охране труда влечет штраф для должностных лиц предприятий и ФЛП от 340 до 680 грн;

невыполнение предписаний или распоряжений должностных лиц ГСЧС будет стоить бизнесу от 1 700 до 3 400 грн, а за повторное нарушение в течение года - до 5 100 грн;

создание препятствий для инспекторов ГСЧС во время проверок карается штрафом от 6800 до 10200 грн (до 17000 грн за повторный случай);

содержание укрытий в ненадлежащем состоянии или недопуск людей в хранилище во время угрозы предусматривает санкцию от 1700 до 5100 грн (до 8500 грн за повторное нарушение).

До 7 лет тюрьмы: когда для бизнеса наступает уголовная ответственность

Правозащитники предостерегают: небольшие по суммам административные штрафы не являются главным риском для работодателей, ведь ключевая опасность лежит в криминальной плоскости.

Адвокат Дмитрий Груба подчеркивает, что сохранение жизней персонала и посетителей остается личной зоной ответственности топ-менеджмента:

"Ответственность за законность работы во время тревоги желтого уровня лежит на бизнесе и его руководителях. Настоящие юридические последствия наступят, если заведение продолжало работать без безопасного пространства, а сотрудники или клиенты получили травмы из-за прилета. Если человек получит тяжелые травмы или потеряет жизнь, руководителю грозит до семи лет за решеткой".

Кроме того, пострадавшие и родственники погибших имеют право подавать гражданские иски о компенсации материального и морального вреда. По правилам таких исков именно компания должна доказывать отсутствие своей вины, а не наоборот.

В то же время, сам факт попадания ракеты или дрона не делает руководителя автоматически виновным в преступлении. Следствие обязано доказать прямую причинно-следственную связь: мог ли заведение обеспечить безопасность и проигнорировал ли обязанности. Если предприятие вовремя включило уведомление, проинформировало людей об угрозе и предоставило реальную возможность спуститься в укрытие или перейти в безопасное пространство, а человек отказался уходить — законных оснований привлекать руководство к уголовной ответственности нет.

Что предшествовало

Напомним, 4 сентября 2026 года Кабмин принял постановление №1092, которое ввело новые правила работы предприятий во время воздушных угроз. Бизнесу предоставили трехмесячный переходный период для подготовки, а изменения в постановление позволили обустраивать безопасные пространства непосредственно в постройках без обязательного строительства отдельного укрытия.

После завершения переходного периода предприятия без соответствующей защиты не смогут продолжать работу на желтом уровне тревоги только по согласованию с работниками.

Однако представители ритейла и ресторанной сферы отмечали, что выполнить такие условия просто нереально. Среди главных преград называли колоссальные затраты, сложность переоборудования арендованных площадей, техническую неопределенность с расчетами и риск давления при проверках. В свою очередь аналитики подтверждали серьезность угрозы: по оценке ресторанной экспертки Ольги Насоновой, неспособность выполнить жесткие нормы угрожала закрытием до 20% общепита в стране.

В конце концов из-за критики бизнес-сообщества, волны петиций и риска сворачивания рынка правительство пошло на уступки и сдвинуло дедлайн к 4 марта 2027 года.