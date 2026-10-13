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Отдельное укрытие строить не обязательно: как бизнесу подготовиться к новым требованиям безопасности

укрытие
До 4 декабря предприятия должны подготовить укрытие или безопасное пространство. / Министерство экономики и окружающей среды Украины

С 4 сентября 2026 года в Украине действуют новые правила работы предприятий во время желтого уровня угрозы. Бизнес без укрытий получил три месяца – до 4 декабря – чтобы определить, как обеспечить безопасность работников и посетителей.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Кому нужно подготовиться

Предприятия, имеющие защитное сооружение, постоянное или временное укрытие или расположенные в зданиях двойного назначения, могут работать при желтом уровне угрозы в обычном режиме.

Для бизнеса без укрытий предусмотрели переходный период до 4 декабря 2026 года. За это время предприятия должны определить, какое решение будет отвечать их помещениям и требованиям законодательства.

Обязательно ли строить укрытие

Отдельное защитное сооружение оборудовать нужно не во всех случаях. Согласно постановлению Кабинета Министров №1128, при предусмотренных законодательством условиях предприятие может организовать безопасное пространство непосредственно в своем здании.

Такой вариант может упростить подготовку помещений для малого и среднего бизнеса. Выбор решения зависит от характеристик строения и действующих требований.

Следовательно, до 4 декабря предприятиям нужно оценить имеющиеся условия и при необходимости обустроить укрытие или безопасное пространство.

Напомним, 3 сентября Кабимин принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак, введя два уровня тревоги: "желтый" (атака дронов) и "красный" (ракетная или комбинированная угроза).

Автор:
Татьяна Ковальчук

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