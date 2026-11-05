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Золото подорожало до максимума за две недели: какая актуальная цена

золото, доллары
Золото подорожало до $4 120 за унцию / Shutterstock

Цена золота 5 ноября выросла до самого высокого уровня с 20 октября и превысила $4 120 за унцию. На рынок повлияли ослабление доллара США, снижение доходности американских облигаций и падение цен на нефть, ослабившее опасения по поводу инфляции.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Как изменилась цена золота

Спотовая цена золота выросла на 1,6% - до $4 123,71 за унцию по состоянию на 06:09 по Гринвичу. Во время предыдущей торговой сессии котировки достигали высочайшего уровня с 20 октября. На момент написания материала, цена на этот драгоценный металл выросла еще выше – до $ 4 129,98.

Накануне золото подорожало примерно на 3,4%. Это стало самым дневным ростом с 19 августа. Американские фьючерсы на золото с поставкой в декабре прибавили 1,5% и стоили $4 133 за унцию.

Ослабление доллара делает золото дешевле для покупателей, использующих другие валюты. В то же время снижение доходности государственных облигаций США повышает привлекательность золота, не приносящего процентного дохода.

"Если инвестиционные потоки и движение доходности будут продолжать оказывать поддержку, золото может стабилизироваться выше 4000 долларов, что также открывает возможность восстановления до 4200 долларов, а затем до 4400 долларов", - отметил рыночный аналитик XS.com Линь Тран.

Что влияет на рынок

Дополнительную поддержку золоту обеспечило понижение цен на нефть. Котировки падали четвертую торговую сессию подряд на фоне политических изменений в США и ожиданий возможного снижения напряженности вокруг Ирана.

Более дешевая энергия уменьшает инфляционное давление и ослабляет ожидания длительного сохранения высоких процентных ставок. Это поддерживает спрос на золото.

Инвесторы также ожидают отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который должен выйти в пятницу. Данные помогут оценить дальнейшие решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам.

Аналитики Citi прогнозируют, что в ближайшие 0–3 месяца золото может достичь $4 500 за унцию.

Как подорожали другие драгоценные металлы

На фоне роста золота дорожали и другие металлы: серебро – на 0,8%, до $52,61 за унцию; платина - на 1,5%, до $1 519,90; палладий - на 1,3%, до $1 017,54.

цена в Украине

Цена на золото в Украине в начале ноября демонстрирует понижение по сравнению с большей частью октября. Это обусловлено падением мировых котировок на драгоценный металл, из-за чего октябрь показал один из самых плохих результатов для золота за длительное время (падение на мировых рынках составило около 3,7%).

По состоянию на 3 ноября 2026 цена золота в Украине составляла 5 712,05 гривны (125 долларов США) за грамм. Стоимость металла выросла на доллар по сравнению с прошлым днем.

Напомним, Центральные банки мира приобрели 321 тонну золота в третьем квартале 2026 года. Это на 42% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и наибольший квартальный объем закупок с четвертого квартала 2024 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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