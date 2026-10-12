Китай уже почти два года рекордными темпами покупает золото: почему Пекин увеличивает резервы

Центральный банк Китая скупает золото 23 месяца подряд, а за первые восемь месяцев 2026 года страна импортировала более 1000 тонн металла. Пекин стремится снизить зависимость от доллара, а население ищет альтернативы сохранения сбережений на фоне низкой доходности банковских депозитов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает CNBC.

Китай увеличивает закупки золота

По данным Государственной службы валютного контроля КНР, в сентябре регулятор добавил в резервы около 23 тонн, что стало крупнейшей ежемесячной закупкой за почти три года.

За первые восемь месяцев 2026 года Китай потратил рекордные $158,8 миллиарда на импорт более 1000 тонн золота. Для сравнения, за весь 2025 год этот показатель составил 96,5 миллиарда долларов (886 тонн).

В общей сложности по состоянию на август золото в резервах страны составляло 2387 тонн. По этому показателю Китай занимает пятое место в мире, обладая менее трети от объема золотого запаса США.

Почему Пекин отказывается от доллара

Основные причины массовых закупок золота лежат в политической и экономической плоскости.

"Превращение доллара США в оружие и связанное с этим желание меньше зависеть от казначейских облигаций США как резервного актива", - назвал главным мотивом Народного банка Китая аналитик Julius Baer Group Карстен Менке.

После вторжения России в Украину в 2022 году западные страны заморозили зарубежные российские активы. Это продемонстрировало риски содержания резервов за границей, тогда как золото в собственных хранилищах остается защищенным.

По данным Министерства финансов США, Китай активно сокращает портфель американских казначейских облигаций. В июле их объем упал до 18-летнего минимума – $618 миллиардов. Кроме того, аналитик Карстен Менке оценивает, что с начала года до конца августа центробанк приобрел около 190 тонн золота, из которых о 110 тоннах официально не сообщалось.

Причины спроса среди населения

Граждане и компании Китая также рассматривают золото в качестве защитного актива в период экономической нестабильности. Внутренний рынок недвижимости, ранее являвшийся основным инструментом сбережений, долгое время находится в кризисе. Доходность по банковским депозитам и государственным облигациям Китая снизилась до 1,2% (по сравнению с 4,46% в США), а фондовый индекс CSI 300 упал примерно на 8%.

"Альтернативная стоимость владения золотом в Китае также намного ниже, чем на многих западных рынках", - сказал руководитель отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен.

Колебания цен и прогнозы рынка

В сентябре цены на золото снизились более чем на 8% — до отметки около 4176 долларов за унцию, после январского максимума более 5500 долларов за унцию. Однако массовые закупки Китая удерживают рынок от более глубокого падения в условиях высоких процентных ставок в США.

"Китайские покупки стали важным источником структурной поддержки цен на золото", - добавила стратег по сырьевым товарам ING Bank Ева Мантей. Она пояснила, что центральные банки покупают актив на долгосрочную перспективу и менее чувствительны к нынешним колебаниям цен, чем розничные инвесторы.

По прогнозу руководителя отдела золотой стратегии State Street Investment Management Аакаша Доши, к концу первого квартала 2027 года цена на золото может вырасти до $4750–$5500 за тройскую унцию.

Спрос на золото в Украине

На фоне роста мировых цен на золото украинцы в августе 2026 активизировали операции с драгоценным металлом. В августе вырос спрос на золото, причем покупка физического металла стала самой большой за последние пять месяцев.

В августе чистый спрос на беспоставочное золото составил $1,74 млн или около 399 тройских унций. В то же время, чистый спрос на физическое золото достиг $101 тысяч, или около 23 тройских унций. Это максимальный показатель за последние пять месяцев.

За январь-август 2026 чистый спрос украинцев на беспоставочное золото составил $33,7 млн.