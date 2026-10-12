Китай вже майже два роки поспіль рекордними темпами купує золото: чому Пекін збільшує резерви

Центральний банк Китаю скуповує золото 23 місяці поспіль, а за перші вісім місяців 2026 року країна імпортувала понад 1000 тонн металу. Пекін прагне зменшити залежність від долара, а населення шукає альтернативи збереження заощаджень на тлі низької дохідності банківських депозитів.

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

Китай збільшує закупівлі золота

За даними Державної служби валютного контролю КНР, у вересні регулятор додав до резервів близько 23 тонн, що стало найбільшою щомісячною закупівлею за майже три роки.

За перші вісім місяців 2026 року Китай витратив рекордні $158,8 мільярда на імпорт понад 1000 тонн золота. Для порівняння, за увесь 2025 рік цей показник становив $96,5 мільярда (886 тонн).

Загалом станом на серпень золото у резервах країни становило 2387 тонн. За цим показником Китай посідає п'яте місце у світі, володіючи менш ніж третиною від обсягу золотого запасу США.

Чому Пекін відмовляється від долара

Основні причини масових закупівель золота лежать у політичній та економічній площині.

"Перетворення долара США на зброю та пов’язане з цим бажання менше залежати від казначейських облігацій США як резервного активу", — назвав головним мотивом Народного банку Китаю аналітик Julius Baer Group Карстен Менке.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році західні країни заморозили російські закордонні активи. Це продемонструвало ризики утримання резервів за кордоном, тоді як золото у власних сховищах залишається захищеним.

За даними Міністерства фінансів США, Китай активно скорочує портфель американських казначейських облігацій. У липні їхній обсяг упав до 18-річного мінімуму — $618 мільярдів. Крім того, аналітик Карстен Менке оцінює, що від початку року до кінця серпня центробанк придбав близько 190 тонн золота, з яких про 110 тонн офіційно не повідомлялося.

Причини попиту серед населення

Громадяни та компанії Китаю також розглядають золото як захисний актив у період економічної нестабільності. Внутрішній ринок нерухомості, який раніше був основним інструментом заощаджень, тривалий час перебуває у кризі. Дохідність за банківськими депозитами та державними облігаціями Китаю знизилася до 1,2% (порівняно з 4,46% у США), а фондовий індекс CSI 300 впав приблизно на 8%.

«Альтернативна вартість володіння золотом у Китаї також набагато нижча, ніж на багатьох західних ринках», — сказав керівник відділу товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен.

Коливання цін та прогнози ринку

У вересні ціни на золото знизилися більш ніж на 8% — до позначки близько $4176 за унцію, після січневого максимуму понад $5500 за унцію. Проте масові закупівлі Китаю утримують ринок від глибшого падіння в умовах високих процентних ставок у США.

«Китайські купівлі стали важливим джерелом структурної підтримки цін на золото», — додала стратег із сировинних товарів ING Bank Ева Мантей. Вона пояснила, що центральні банки купують актив на довгострокову перспективу й менш чутливі до поточних коливань цін, ніж роздрібні інвестори.

За прогнозом керівника відділу золотої стратегії State Street Investment Management Аакаша Доші, до кінця першого кварталу 2027 року ціна на золото може зрости до $4750–$5500 за тройську унцію.

Попит на золото в Україні

На тлі зростання світових цін на золото українці у серпні 2026 року активізували операції з дорогоцінним металом. У серпні зріс попит на золото, причому купівля фізичного металу стала найбільшою за останні п’ять місяців.

У серпні чистий попит на безпоставочне золото становив $1,74 млн, або близько 399 тройських унцій. Водночас чистий попит на фізичне золото сягнув $101 тисяч, або близько 23 тройських унцій. Це максимальний показник за останні п’ять місяців.

За січень-серпень 2026 року чистий попит українців на безпоставочне золото становив $33,7 млн.