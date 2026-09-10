Росіяни шаленими темпами скуповують золото: запасів на руках більше, ніж у Фонді національного добробуту

Обмеження на валютні операції підштовхнули росіян вкладати заощадження у золоті зливки. З березня 2022 року вони купили близько 200 тонн золота. Це у півтора рази більше, ніж залишається у Фонді національного добробуту (131,5 т на 1 вересня) та майже 9% золота у всіх міжнародних резервах Росії (73,2 млн тройських унцій, або 2277 т на 1 серпня).

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що через те, що попит на зливки підскочив після початку війни. Влада РФ тоді запровадила обмеження на видачу валюти з рахунків, але скасувала ПДВ на купівлю золотих злитків.

Спочатку люди купували стандартні зливки вагою близько 12 кг: багато преміальних клієнтів банків просто переводили готівкову валюту у великі золоті зливки. Потім найпопулярнішим був злиток вагою 100 грамів. Зараз, як розповів заступник міністра фінансів РФ Олексій Моїсеєв, знову зростає інтерес до великих стандартних зливків.

Облікова ціна одного грама золота 9 вересня була 12,34 тис. руб (145 доларів США). Тобто вартість 12-кілограмового злитка складає 147 млн. руб (1,73 мільйона доларів США). Для заможних росіян це може бути способом захистити свої заощадження від падіння рубля, у тому числі на тлі безперервних розмов про заморожування вкладів.

Моїсеєв вважає, що золото замінить людям готівкову валюту: ввозити в країну банкноти доларів та євро забороняють санкції. На його думку, найбільше зростання попиту на золото відбуватиметься в рамках цього заміщення.

Частина золота, яке купили росіяни, також могла бути вивезена із країни. Деякі в такий спосіб рятували заощадження, але частіше брали участь у схемах експорту золота без сплати мит.

«Просто люди повезли у кишенях. Розіпхали по кишенях і поїхали», – розповідав Мойсеєв. Щоб зупинити цей потік, з 1 травня фізособам заборонили вивозити за кордон понад 100 г золота у злитках.

Нагадаємо, у серпні Фонд національного добробуту (ФНБ) Росії скоротився на 9,7 тонни золота та 5,7 мільярда юанів. На 1 вересня в резервах залишилося 131,5 тонни золота та 184 млрд юанів.