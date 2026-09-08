Росія розпродає золото з держфонду на будівництво літаків

У серпні Фонд національного добробуту (ФНБ) Росії скоротився на 9,7 тонни золота та 5,7 мільярда юанів. На 1 вересня в резервах залишилося 131,5 тонни золота та 184 млрд юанів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Загалом від початку 2026 року з ФНБ реалізували вже 23,5 тонни золота – це 16% від усього обсягу, що зберігався на початку січня. Якщо в першому кварталі золото продавали для компенсації падіння нафтогазових доходів, то в серпні кошти резервів пішли на покриття витрат державної корпорації "Ростєх", яку очолює наближений до Володимира Путіна Сергій Чемезов.

За місяць обсяг інвестицій з ФНБ становив близько 190 млрд рублів, що перевищує показник за все перше півріччя. Основна частина коштів дісталася авіабудівним структурам: 115,3 млрд рублів вклали в облігації ТОВ "Авіакапітал-Сервіс" (дочірня компанія "Ростєха"), а ще 67 млрд рублів — безпосередньо в цінні папери самого "Ростєха".

За твердженням російського відомства, гроші мають спрямувати на пільговий лізинг вітчизняних бортів, розширення виробництва повітряних суден, авіадвигунів та приладів.

Криза авіапарку та чергові зірвані строки

Російська цивільна авіація працює на межі можливостей через гострий дефіцит техніки, а парк літаків іноземного виробництва скорочується значно швидше, ніж з'являються вітчизняні аналоги.

Попри обіцянки Чемезова випускати до 2030 року майже 100 пасажирських літаків на рік, за минулий рік перевізники не отримали жодного повністю російського лайнера:

Постійний перегляд планів: комплексна програма розвитку авіації до 2030 року неодноразово коригувалася, а оголошені строки постачання щоразу зривалися;

Проблеми з електронікою: торік держекспертиза відмовилася погодити проєкт "Ростєха" зі створення авіаційної електроніки для імпортозаміщених бортів МС-21 і Ту-214;

Зміщення графіків: хоча керівництво "Ростєха" обіцяло почати постачання лайнерів МС-21, "Суперджет-100" та Іл-114-300 у 2026 році, генеральний директор "Аерофлоту" Сергій Олександровський на Східному економічному форумі заявив, що перші вісім машин очікуються не раніше кінця наступного року.

Нагадаємо, Росія витрачає на війну рекордні $29 млн щогодини. Видатки федерального бюджету Росії на ведення війни проти України в першому півріччі 2026 року досягли нової рекордної позначки — 10,687 трильйона рублів (близько $123,4 млрд).