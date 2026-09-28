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Українці стали частіше платити по-білому: які суми пройшли через касові апарати

РРО
Обсяг розрахунків через РРО перевищив 4,3 трильйона гривень / Freepik

За перші вісім місяців 2026 року через касові апарати та програмні РРО (РРО/ПРРО) в Україні провели розрахунків на 4,32 трильйона гривень. Це на 15,4% (або на 575,7 мільярда гривень) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Dilo,про це повідомила Державна податкова служба України.

Окрім фінансових обсягів, збільшується і кількість транзакцій. За січень — серпень український бізнес сформував 7,34 мільярда фіскальних чеків, що на 320 мільйонів (або на 4,6%) більше порівняно з показниками 2025 року.

Позитивна тенденція до легалізації та зростання фіскалізованих виторгів чітко простежується у ключових сегментах підакцизних товарів, які перебувають під посиленим державним контролем:

  • Алкогольні напої: фіскалізована вартість досягла 127,8 мільярда гривень, продемонструвавши приріст на 16,4 мільярда гривень (+14,7%) до попереднього року.
  • Пальне: обсяги реалізації збільшилися з 5,01 мільярда до 5,45 мільярда літрів, що становить зростання на 8,8%.
  • Тютюнові вироби: вартість реалізованої продукції зросла з 97,9 мільярда до 122,6 мільярда гривень, показавши найбільшу динаміку серед підакцизних груп — плюс 25,2%.

У податковій зазначають, що зростання цих показників допомагає виводити бізнес із тіні, захищати права покупців та створювати чесні й рівні правила гри для всіх підприємців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виторг через РРО у березні зріс на чверть і досяг 555 млрд грн. Тоді обсяг проведених через зареєстровані РРО/ПРРО операцій виявився на 22,9% більшим порівняно з аналогічним періодом минулого року, що підтвердило сталий тренд на фіскалізацію ритейлу в Україні.

Автор:
Тетяна Бесараб

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