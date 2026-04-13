Виторг через РРО у березні зріс на чверть і досяг 555 млрд грн

У березні 2026 року обсяг виторгу, проведеного через зареєстровані РРО/ПРРО, досяг 555 млрд грн, що на 22,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

У грошовому вимірі приріст становив 103,3 млрд грн, що свідчить про подальше розширення фіскалізованого сегмента економіки.

Середньодобовий виторг зріс до 17,9 млрд грн проти 14,6 млрд грн роком раніше, що відповідає приросту на 3,3 млрд грн на день.

Позитивна динаміка також зафіксована за кількістю розрахункових операцій. Упродовж місяця було сформовано 932,9 млн чеків — на 9% більше, ніж у березні 2025 року. Середньодобовий показник становив 30,1 млн чеків, що на 2,5 млн перевищує рівень минулого року.

Зростання показників пов’язане з поступовим переходом бізнесу на прозорі моделі роботи, а також із посиленням контролю та роз’яснювальної роботи з боку податкових органів. Це сприяє збільшенню частки операцій, що проходять фіскалізацію.

Зауважимо, понад 1 млн реєстраторів розрахункових операцій (РРО) працює в Україні — за рік їх побільшало на 11%. Понад 5,6 трлн грн оплат пройшло через РРО та ПРРО торік, а середній чек перевищив 540 грн.

Дещо побільшало перевірок бізнесу на використання таких реєстраторів, водночас кількість і сума штрафів зменшились. Середній штраф у 2025 році становив 56 тис. грн.