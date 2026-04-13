Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Готівковий курс:

USD

43,65

43,46

EUR

51,15

50,90

Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Виторг через РРО у березні зріс на чверть і досяг 555 млрд грн

Виторг через РРО у березні зріс на чверть / НБУ

У березні 2026 року обсяг виторгу, проведеного через зареєстровані РРО/ПРРО, досяг 555 млрд грн, що на 22,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

У грошовому вимірі приріст становив 103,3 млрд грн, що свідчить про подальше розширення фіскалізованого сегмента економіки.

Середньодобовий виторг зріс до 17,9 млрд грн проти 14,6 млрд грн роком раніше, що відповідає приросту на 3,3 млрд грн на день.

Позитивна динаміка також зафіксована за кількістю розрахункових операцій. Упродовж місяця було сформовано 932,9 млн чеків — на 9% більше, ніж у березні 2025 року. Середньодобовий показник становив 30,1 млн чеків, що на 2,5 млн перевищує рівень минулого року.

Зростання показників пов’язане з поступовим переходом бізнесу на прозорі моделі роботи, а також із посиленням контролю та роз’яснювальної роботи з боку податкових органів. Це сприяє збільшенню частки операцій, що проходять фіскалізацію.

Зауважимо, понад 1 млн реєстраторів розрахункових операцій (РРО) працює в Україні — за рік їх побільшало на 11%. Понад 5,6 трлн грн оплат пройшло через РРО та ПРРО торік, а середній чек перевищив 540 грн.

Дещо побільшало перевірок бізнесу на використання таких реєстраторів, водночас кількість і сума штрафів зменшились. Середній штраф у 2025 році становив 56 тис. грн.

Автор:
Тетяна Гойденко