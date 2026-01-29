Понад 5,6 трлн грн оплат пройшло через РРО у 2025 році: який середній чек

Понад 1 млн реєстраторів розрахункових операцій (РРО) працює в Україні — за рік їх побільшало на 11%.. Понад 5,6 трлн грн оплат пройшло через РРО та ПРРО торік, а середній чек перевищив 540 грн. Дещо побільшало перевірок бізнесу на використання таких реєстраторів, водночас кількість і сума штрафів зменшились. Середній штраф у 2025 році становив 56 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

80% бізнесів надають перевагу "касам у смартфоні"

Зазначається, що наразі більшу популярність мають програмні реєстратори або так звані "каси у смартфоні": за рік їх побільшало на 19%. Водночас класичних кас поменшало на 14%.

За час повномасштабної війни частка "кас у смартфоні" досягла 80% від всіх РРО — проти 39% до 2022 року. Класичних РРО залишилося трохи більше ніж 214 тисяч, і їхня частка продовжує зменшуватися.

Скільки разів українці платили через РРО

Аналітики зауважують, що разом із кількістю кас більшає й чеків. 870 млн чеків, у середньому, пробивали бізнеси щомісяця — за рік чеків побільшало на 10%. Це у 1,5 раза більше, ніж у 2021 році. До порівняння, у 2023 та 2024 роках приріст був значно вищим — близько 30% щороку.

Грошей у чеках теж стає більше. Так, 5,67 трлн грн пройшло через П/РРО у 2025 році. Це на 28% більше, ніж роком раніше. У 2024-му зростання було рекордним: +73%.

За даними "Опендатабот", 544 грн складає середній чек у 2025 році. Це у понад 2 рази більше, ніж до початку повномасштабної війни Найрізкіше середній чек зріс у 2024 році, одразу на третину, а у 2025-му додав ще 16%.

Перевірки бізнесу

Аналітики повідомляють, що у 2025 році 37 211 перевірок бізнесу на використання РРО та ПРРО провела Державна податкова служба. За рік перевірок побільшало на 5%. Водночас штрафів стало менше — на ті ж самі 5%. Загалом підприємців оштрафували у 41 283 випадках — на 2,3 млрд грн.

Втім суми санкцій залишаються чималими: 56 тис. грн, у середньому, заплатили підприємці за порушення у роботі з П/РРО. Найвищим середній штраф був у 2024 році — 85 тис. грн.

З 1 серпня знову діють максимальні штрафи за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 серпня 2025 року за порушення, пов'язані з РРО/ПРРО, знову застосовуватимуться максимальні штрафи. Законодавство встановлює такі розміри стягнень: 100% вартості реалізованих товарів чи послуг — при першому порушенні; 150% вартості — за кожне наступне.