В Україні запускають "єЧек": навіщо це потрібно і як працюватиме

Уряд схвалив постанову, якою врегулював запуск національного електронного чека. Він має на меті зробити покупки зручнішими для громадян, зменшити бюрократію для бізнесу та забезпечити державі прозору статистику.

Як пише Delo.ua, про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Аналог звичайного фіскального чека

Зазначається, що "єЧек"є цифровим аналогом звичайного фіскального чека, який після оплати карткою у магазині або онлайн покупець отримуватиме електронний чек у своєму банківському застосунку. Він зберігатиметься в цифровому вигляді та завжди буде доступний для повернення товару або гарантійного обслуговування.

Водночас сервіс не буде обов’язковим: покупець зможе отримати паперовий чек або обидва види розрахункового документа одночасно.

"Цифровий чек зручний для людей, знижує витрати для бізнесу та дає державі прозоріші дані, без додаткового контролю. Паперові чеки часто губляться, а електронний завжди під рукою", — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Як запускатимуть

Запуск "єЧеку" запланований на 2026 рік і відбуватиметься поетапно. Перший етап передбачає тестування з обраними торговельними мережами та банками. Розробкою сервісу займається Мінекономіки у співпраці з Мінцифрою, "Дією", Мінфіном, ДПС, НБУ та платіжними системами.

У Мінекономіки наголосили, що "єЧек" є добровільним сервісом і не замінює чинні правила щодо РРО/ПРРО. Він створений як сучасний цифровий стандарт фіскального чека, який відповідає потребам споживачів, бізнесу та держави.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року український бізнес сформував 857 мільйонів фіскальних чеків, що на 76,8 мільйона більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, демонструючи зростання на 10%. Середньодобова кількість чеків також зросла з 26 млн до 28,6 млн штук

Зауважимо, невидача фіскального чека чи незастосування активних реєстраторів розрахункових операцій РРО/ПРРО становлять майже половину скарг, які отримує Державна податкова служба від українців через сервіс TAX Control.