Виторг бізнесу у листопаді перевищив 504 млрд грн: кількість фіскальних чеків зросла на 10%

У листопаді 2025 року український бізнес сформував 857 мільйонів фіскальних чеків, що на 76,8 мільйона більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, демонструючи зростання на 10%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДПС.

Зазначається, що середньодобова кількість чеків також зросла з 26 млн до 28,6 млн штук.

Паралельно зросли і виторги: у листопаді 2025 року вони сягнули 504,5 мільярда гривень, що на 88,6 мільярда гривень більше, ніж торік (415,9 млрд грн).

Середньодобовий виторг підвищився з 13,9 млрд грн до 16,8 млрд грн, , тобто на 2,9 млрд грн.

"Така динаміка свідчить, що все більше суб’єктів господарювання проводять операції у правовому полі та оформлюють продажі через фіскальні чеки", - йдеться в повідомленні відомства.

Для бізнесу це означає більше прозорості, зниження ризиків перевірок та справедливу конкуренцію завдяки зменшенню тіньового сегменту, що дозволяє чесним підприємцям працювати спокійно.

А для держави це забезпечує стабільні надходження до бюджету для підтримки армії та соціальних виплат, зміцнюючи економічну стійкість і формуючи основу для відновлення та зростання, зазначили у ДПС.

Нагадаємо, невидача фіскального чека чи незастосування активних реєстраторів розрахункових операцій РРО/ПРРО становлять майже половину скарг, які отримує Державна податкова служба від українців через сервіс TAX Control.