Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Готівковий курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,40

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Виторг бізнесу у листопаді перевищив 504 млрд грн: кількість фіскальних чеків зросла на 10%

чек
Кількість фіскальних чеків зросла на 10% / Depositphotos

У листопаді 2025 року український бізнес сформував 857 мільйонів фіскальних чеків, що на 76,8 мільйона більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, демонструючи зростання на 10%. 

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба ДПС. 

Зазначається, що середньодобова кількість чеків також зросла з 26 млн до 28,6 млн штук.

Паралельно зросли і виторги: у листопаді 2025 року вони сягнули 504,5 мільярда гривень, що на 88,6 мільярда гривень більше, ніж торік (415,9 млрд грн).

Середньодобовий виторг підвищився з 13,9 млрд грн до 16,8 млрд грн, , тобто на 2,9 млрд грн.

"Така динаміка свідчить, що все більше суб’єктів господарювання проводять операції у правовому полі та оформлюють продажі через фіскальні чеки", - йдеться в повідомленні відомства. 

Для бізнесу це означає більше прозорості, зниження ризиків перевірок та справедливу конкуренцію завдяки зменшенню тіньового сегменту, що дозволяє чесним підприємцям працювати спокійно.

А для держави це забезпечує стабільні надходження до бюджету для підтримки армії та соціальних виплат, зміцнюючи економічну стійкість і формуючи основу для відновлення та зростання, зазначили у ДПС.

Нагадаємо, невидача фіскального чека чи незастосування активних реєстраторів розрахункових операцій РРО/ПРРО  становлять майже половину скарг, які отримує Державна податкова служба від українців через сервіс TAX Control. 

Автор:
Тетяна Бесараб