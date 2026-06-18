Ветерани та сім'ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку "єОселя" під 3%

В Україні змінюються умови державної програми доступного кредитування "єОселя". Ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей полеглих захисників і захисниць зможуть скористатися пільговою іпотекою зі ставкою 3% річних.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Згідно з оновленими правилами, держава компенсуватиме пільговим категоріям позичальників відсоткову ставку до рівня 3% протягом перших 10 років дії кредитного договору. Починаючи з 11-го року, ставка становитиме 6%. Відповідні зміни набудуть чинності через місяць після офіційного опублікування постанови.

Нові норми площі нерухомості для позичальників

Уряд також переглянув та встановив єдині нормативи щодо площі житла, яке можна придбати в кредит за програмою "єОселя", для всіх категорій учасників.

Для купівлі квартир діятимуть такі обмеження:

52,5 м² — якщо позичальником є одна людина;

73,5 м² — для родини, яка складається з двох або трьох осіб;

додатково 21 м² — на кожного наступного члена сім'ї (починаючи з четвертої особи), але загальна площа об'єкта не може перевищувати 115,5 м².

Для придбання житлових будинків затверджено такі ліміти:

62,5 м² — для однієї людини;

83,5 м² — для родини з двох або трьох осіб;

додатково 21 м² — на кожного наступного члена сім'ї, при цьому максимальна площа будинку обмежена 125,5 м².

За словами Юлії Свириденко, умови державних програм для українських захисників, ветеранів та членів їхніх родин будуть покращуватися і надалі.

Нагадаємо, на початку року Кабмін запустив комплексну підтримку ветеранів. У 2026 році понад 45 тисяч ветеранів вже знайшли роботу — близько 12 тисяч стали ФОПами, ще понад 30 тисяч працевлаштувалися на нові посади.