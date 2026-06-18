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Ветераны и семьи павших героев смогут получить льготную ипотеку "єОселя" под 3%

"єОселя"
Ветераны и семьи павших героев смогут получить льготную ипотеку "еселя" под 3% / Depositphotos

В Украине изменяются условия государственной программы доступного кредитования "єОселя". Ветераны войны, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, а также члены семей павших защитников и защитниц смогут воспользоваться льготной ипотекой со ставкой 3% годовых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Премьер-министра Юлии Свириденко.

Согласно обновленным правилам, государство будет компенсировать льготным категориям заемщиков процентную ставку до уровня 3% в течение первых 10 лет действия кредитного договора. Начиная с 11 года, ставка будет составлять 6%. Соответствующие изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования постановления.

Новые нормы площади недвижимости для заемщиков

Правительство также пересмотрело и установило единые нормативы по площади жилья, которое можно приобрести в кредит по программе "єОселя" , для всех категорий участников.

Для покупки квартир будут действовать следующие ограничения:

  • 52,5 м² - если заемщиком является один человек;
  • 73,5 м² - для семьи, состоящей из двух или трех человек;
  • дополнительно 21 м² – на каждого следующего члена семьи (начиная с четвертого лица), но общая площадь объекта не может превышать 115,5 м².

Для приобретения жилых домов утверждены следующие лимиты:

  • 62,5 м² – для одного человека;
  • 83,5 м² - для семьи из двух или трех человек;
  • дополнительно 21 м² – на каждого следующего члена семьи, при этом максимальная площадь дома ограничена 125,5 м².

По словам Юлии Свириденко, условия государственных программ для украинских защитников, ветеранов и членов их семей будут улучшаться и дальше.

Напомним, в начале года Кабмин запустил комплексную поддержку ветеранов. В 2026 году более 45 тысяч ветеранов уже нашли работу — около 12 тысяч стали ФЛПами, еще более 30 тысяч трудоустроились на новые должности.

Автор:
Максим Кольц