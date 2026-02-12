- Категория
Кабмин запустил комплексную поддержку ветеранов: работа, жилье, бизнес
В 2026 году более 45 тысяч ветеранов уже нашли работу — около 12 тысяч стали ФЛПами, еще более 30 тысяч трудоустроились на новые должности.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Кабмин вводит комплексную программу "Ветеран.Работа", расширяет компенсацию аренды жилья и создает специальный статус для ветеранского предпринимательства, чтобы помочь бывшим защитникам и защитникам интегрироваться в гражданскую жизнь.
Программа охватывает:
Профессиональную адаптацию и переквалификацию через платформу "Карьера ветерана" с более чем 65 тысячами вакансий, 3 тысячами зарегистрированных ветеранов и почти тысячей работодателей.
Компенсацию аренды жилья для ветеранов, потерявших или не имеющих собственного жилья, включая бывших пленных.
Ветеранские просторы в общинах: в 2026 году финансирование получат 15 безбарьерных центров для консультаций и поддержки ветеранов и их семей.
Статус субъекта ветеранского предпринимательства, открывающего доступ к грантам, льготным программам и финансовой поддержке для развития собственного бизнеса.
Все национальные и региональные возможности собраны на платформе Ветеран.PRO, чтобы ветераны могли легко пользоваться государственной и частной поддержкой.