Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кабмин запустил комплексную поддержку ветеранов: работа, жилье, бизнес

ветеран
Правительство финансирует ветеранские просторы

В 2026 году более 45 тысяч ветеранов уже нашли работу — около 12 тысяч стали ФЛПами, еще более 30 тысяч трудоустроились на новые должности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Кабмин вводит комплексную программу "Ветеран.Работа", расширяет компенсацию аренды жилья и создает специальный статус для ветеранского предпринимательства, чтобы помочь бывшим защитникам и защитникам интегрироваться в гражданскую жизнь.

Программа охватывает:

Профессиональную адаптацию и переквалификацию через платформу "Карьера ветерана" с более чем 65 тысячами вакансий, 3 тысячами зарегистрированных ветеранов и почти тысячей работодателей.

Компенсацию аренды жилья для ветеранов, потерявших или не имеющих собственного жилья, включая бывших пленных.

Ветеранские просторы в общинах: в 2026 году финансирование получат 15 безбарьерных центров для консультаций и поддержки ветеранов и их семей.

Статус субъекта ветеранского предпринимательства, открывающего доступ к грантам, льготным программам и финансовой поддержке для развития собственного бизнеса.

Все национальные и региональные возможности собраны на платформе Ветеран.PRO, чтобы ветераны могли легко пользоваться государственной и частной поддержкой.

Автор:
Татьяна Гойденко