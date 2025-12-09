Гранты до 1 млн грн: "Власна справа" с 2026 года расширяет поддержку ветеранов и их семей

В этом году ветераны и члены их семей получили гранты по программе "Власна справа" на общую сумму 694,1 млн грн. С 1 января программу расширяют: гранты смогут получать также родители, взрослые дети и семьи погибших защитников – до 1 млн грн при создании новых рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Расширение поддержки ветеранов

"С нового года мы расширяем поддержку в рамках программы для ветеранов и их семей. С 1 января гранты смогут получать также родители, взрослые дети и семьи погибших Защитников - до 1 млн грн при создании новых рабочих мест", - сообщила Свириденко.

В этом году 1442 ветерана и члены их семей получили гранты по программе "Власна справа" на общую сумму 694,1 млн грн. Благодаря этому удалось создать 2802 новых рабочих места.

Одним из примеров успешного использования гранта есть предприниматель из Киевщины Алексей Бунда. С первых дней полномасштабного вторжения он ушел добровольцем на фронт, а затем продолжил развивать свой магазин развивающих игрушек Woodentoys. В 2024 году Алексей получил ветеранский грант в размере 500 тысяч грн, что позволило открыть офлайн-магазин, нанять двух продавцов и расширить ассортимент магазина, добавив декор и канцтовары, рассказала Свириденко.

Как гранты помогли бизнесу

Напомним, бренд крафтовой продукции из лаванды воспользовался программой и закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья. Продукцию можно купить в любое время года. Это – эфирные масла, соевые свечи, мыло-скрабы и другие натуральные изделия.

Кроме того, на грантовые средства предпринимательница открыла языковой центр "Мрия" в Тернополе Она расширила помещение языкового центра, обустроила его мебелью и техникой, а также наняла преподавателей. В настоящее время языковой центр "Мрия" предлагает обучение английскому и польскому языкам, а также подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL для детей и взрослых.

Благодаря грантовой помощи производитель крафтовых соусов из Полтавщины масштабировал производство. Сегодня в ассортименте Try It - 9 авторских соусов: Чили-ежевика, Чесноковый айоли, Ореховый соус, Песто, Барбекю, Чимичури, Тайский соус, Соус из печеных овощей и Терияки.