Гранти до 1 млн грн: "Власна справа" з 2026 року розширює підтримку ветеранів та їхніх сімей

Цього року ветерани та члени їхніх сімей отримали гранти за програмою “Власна справа” на загальну суму 694,1 млн грн. З 1 січня програму розширюють: гранти зможуть отримувати також батьки, дорослі діти та сім’ї загиблих захисників - до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Розширення підтримки ветеранів

"З нового року ми розширюємо підтримку в межах програми для ветеранів і їхніх родин. З 1 січня гранти зможуть отримувати також батьки, дорослі діти і сім’ї загиблих Захисників — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць", - повідомила Свириденко.

Цього року 1442 ветерани та члени їхніх сімей отримали гранти за програмою "Власна справа" на загальну суму 694,1 млн грн. Завдяки цьому вдалося створити 2802 нових робочих місця.

Одним із прикладів успішного використання гранту є підприємець із Київщини Олексій Бунда. Із перших днів повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на фронт, а після цього продовжив розвивати свій магазин розвивальних іграшок Woodentoys. У 2024 році Олексій отримав ветеранський грант у розмірі 500 тисяч грн, що дозволило відкрити офлайн-крамницю, найняти двох продавців та розширити асортимент магазину, додавши декор і канцтовари, розповіла Свириденко.

Як гранти допомогли бізнесу

Нагадаємо, бренд крафтової продукції з лаванди скористався програмою та закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини. Продукцію можна купити в будь-яку пору року. Це - ефірні олії, соєві свічки, мило-скраби та інші натуральні вироби.

Крім того, на грантові кошти підприємиця відкрила мовний центр "Мрія" у Тернополі. Вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів. Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.

Завдяки грантовій допомозі виробник крафтових соусів з Полтавщини масштабував виробництво. Сьогодні в асортименті Try It — 9 авторських соусів: Чілі-ожина, Часниковий айолі, Горіховий соус, Песто, Барбекю, Чимічурі, Тайський соус, Соус із печених овочів і Теріякі.