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Розвиток бізнесу: на грантові кошти підприємиця розширила мовний центр
З 2022 року уряд реалізує проєкт "єРобота", найпопулярнішою складовою якого є програма "Власна справа" з мікрогрантами до 250 тис. грн. Завдяки цій програмі підприємиця відкрила мовний центр “Мрія” у Тернополі.
Про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Про мовний центр "Мрія"
Підприємиця Олена Черкаська, переїхавши з Харкова до Тернополя, заснувала мовний центр "Мрія".
Маючи 11 років досвіду у викладанні англійської та німецької мов, управлінні мовними школами та роботі в освіті за кордоном, вона успішно реалізувала бізнес-проєкт з нуля.
Зазначається, що підприємиця скористалася грантом "Власна Справа" і отримала 150 тисяч гривень.
Завдяки цим коштам вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів.
Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.
Особливості центру:
- Маленькі групи (до 6 осіб): Дружня атмосфера та індивідуальна увага до кожного учня.
- Speaking approach: Акцент на практиці мови через діалоги, рольові ігри та інтерактивні завдання.
- Власна "валюта" – мрійники: Діти отримують "мрійники" за успіхи, які можна обміняти на подарунки.
- Англомовні табори: Повне занурення у мовне середовище з іграми, проєктами та екскурсіями.
Урядовий проєкт "єРобота"
Проєкт "єРобота", запущений урядом у рамках ініціативи "Зроблено в Україні", спрямований на стимулювання бізнесу та створення робочих місць.
Основні напрями програми:
- Мікрогранти на відкриття чи розвиток власного бізнесу.
- Гранти для ветеранів і членів їхніх родин.
- Гранти на створення та розвиток переробних підприємств.
- Фінансування для закладки садів, виноградарства та тепличного господарства.
Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і особи без досвіду ведення бізнесу.
Delo.ua повідомляло, що на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини.