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Розвиток бізнесу: на грантові кошти підприємиця розширила мовний центр

Розвиток бізнесу: на грантові кошти підприємиця розширила мовний центр
Підприємиця скористалася грантом "Власна Справа" і отримала 150 тисяч гривень.

З 2022 року уряд реалізує проєкт "єРобота", найпопулярнішою складовою якого є програма "Власна справа" з мікрогрантами до 250 тис. грн. Завдяки цій програмі підприємиця відкрила мовний центр “Мрія” у Тернополі.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про мовний центр "Мрія"

Підприємиця Олена Черкаська, переїхавши з Харкова до Тернополя, заснувала мовний центр "Мрія".

Маючи 11 років досвіду у викладанні англійської та німецької мов, управлінні мовними школами та роботі в освіті за кордоном, вона успішно реалізувала бізнес-проєкт з нуля.

Зазначається, що підприємиця скористалася грантом "Власна Справа" і отримала 150 тисяч гривень.

Завдяки цим коштам вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів.

Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.

Особливості центру: 

  • Маленькі групи (до 6 осіб): Дружня атмосфера та індивідуальна увага до кожного учня.
  • Speaking approach: Акцент на практиці мови через діалоги, рольові ігри та інтерактивні завдання.
  • Власна "валюта" – мрійники: Діти отримують "мрійники" за успіхи, які можна обміняти на подарунки.
  • Англомовні табори: Повне занурення у мовне середовище з іграми, проєктами та екскурсіями.
Фото 2 — Розвиток бізнесу: на грантові кошти підприємиця розширила мовний центр

Урядовий проєкт "єРобота"

Проєкт "єРобота", запущений урядом у рамках ініціативи "Зроблено в Україні", спрямований на стимулювання бізнесу та створення робочих місць.

Основні напрями програми:

  • Мікрогранти на відкриття чи розвиток власного бізнесу.
  • Гранти для ветеранів і членів їхніх родин.
  • Гранти на створення та розвиток переробних підприємств.
  • Фінансування для закладки садів, виноградарства та тепличного господарства.

Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і особи без досвіду ведення бізнесу.

Delo.ua повідомляло, що на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини.

Автор:
Ольга Опенько