Розвиток бізнесу: на грантові кошти підприємиця розширила мовний центр

З 2022 року уряд реалізує проєкт "єРобота", найпопулярнішою складовою якого є програма "Власна справа" з мікрогрантами до 250 тис. грн. Завдяки цій програмі підприємиця відкрила мовний центр “Мрія” у Тернополі.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про мовний центр "Мрія"

Підприємиця Олена Черкаська, переїхавши з Харкова до Тернополя, заснувала мовний центр "Мрія".

Маючи 11 років досвіду у викладанні англійської та німецької мов, управлінні мовними школами та роботі в освіті за кордоном, вона успішно реалізувала бізнес-проєкт з нуля.

Зазначається, що підприємиця скористалася грантом "Власна Справа" і отримала 150 тисяч гривень.

Завдяки цим коштам вона розширила приміщення мовного центру, облаштувала його меблями та технікою, а також найняла викладачів.

Нині мовний центр "Мрія" пропонує навчання англійської та польської мов, а також підготовку до іспитів IELTS і TOEFL для дітей та дорослих.

Особливості центру:

Маленькі групи (до 6 осіб): Дружня атмосфера та індивідуальна увага до кожного учня.

Speaking approach: Акцент на практиці мови через діалоги, рольові ігри та інтерактивні завдання.

Власна "валюта" – мрійники: Діти отримують "мрійники" за успіхи, які можна обміняти на подарунки.

Англомовні табори: Повне занурення у мовне середовище з іграми, проєктами та екскурсіями.

Урядовий проєкт "єРобота"

Проєкт "єРобота", запущений урядом у рамках ініціативи "Зроблено в Україні", спрямований на стимулювання бізнесу та створення робочих місць.

Основні напрями програми:

Мікрогранти на відкриття чи розвиток власного бізнесу.

Гранти для ветеранів і членів їхніх родин.

Гранти на створення та розвиток переробних підприємств.

Фінансування для закладки садів, виноградарства та тепличного господарства.

Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і особи без досвіду ведення бізнесу.

Delo.ua повідомляло, що на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини.