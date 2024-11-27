Гранти для переробників: за два роки створено понад 17 тисяч робочих місць

В Україні вже два роки працює грантова програма “Зроблено в Україні”, яка підтримує підприємства переробної промисловості. Завдяки їй вдалося створити більше 17 тисяч нових робочих місць. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Програма є складовою частиною політики розвитку українських виробників під гаслом "Зроблено в Україні" та орієнтована на оновлення обладнання.

Хто може отримати грант: умови

Програма охоплює підприємства з різних галузей переробної промисловості, зокрема деревообробної, металообробної, харчової, поліграфічної, а також виробництва будівельного устаткування та безпілотних літальних апаратів.

Підприємці мають можливість отримати гранти до 8 млн грн на придбання технологічного обладнання, такого як верстати, фарбувальні камери, виробничі лінії, а також на доставку та введення техніки в експлуатацію.

Умовою отримання гранту є співфінансування у співвідношенні 50% на 50%. Для бізнесів з деокупованих територій або тих, що працюють у сфері оборони, держава компенсує до 80% вартості проєкту.

Фінансування програми

З моменту запуску програми у липні 2022 року було затверджено 1039 рішень про надання грантів на загальну суму 5,23 млрд грн. Це дозволило модернізувати обладнання, створити тисячі нових робочих місць та підтримати економіку в умовах воєнного часу.

Наразі Міністерство економіки перерахувало новий транш у розмірі 29,9 млн грн шістьом переможцям, які подавали заявки з 24 серпня по 6 вересня 2024 року.

Загалом у 2024 році на фінансування програми вже виділено понад 850 млн грн.

"Грантова програма дає можливість бізнесу оновлювати обладнання, запускати сучасні виробничі лінії та створювати тисячі робочих місць. Це не лише стимулює економіку, а й сприяє інтеграції України у глобальні виробничі ланцюги", — наголосив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Довідка: Державна програма "Зроблено в Україні", започаткована президентом України, має на меті залучення інвестицій для розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари.

Delo.ua раніше писало, що завдяки економічній політиці "Зроблено в Україні" зростає підтримка українських виробників, які експортують свою продукцію на міжнародні ринки. Так, з початку року Експортно-кредитне агентство збільшило підтримку експорту на третину.