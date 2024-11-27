Гранты для переработчиков: за два года создано 17 тысяч рабочих мест

В Украине уже два года работает грантовая программа "Зроблено в Україні", которая поддерживает предприятия перерабатывающей промышленности. Благодаря ей удалось создать более 17 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Программа является составной частью политики развития украинских производителей под лозунгом "Зроблено в Україні" и ориентирована на обновление оборудования.

Кто может получить грант: условия

Программа охватывает предприятия из разных отраслей перерабатывающей промышленности, в частности, деревообрабатывающей, металлообрабатывающей, пищевой, полиграфической, а также производства строительного оборудования и беспилотных летательных аппаратов.

Предприниматели могут получить гранты до 8 млн грн на приобретение технологического оборудования, такого как станки, покрасочные камеры, производственные линии, а также на доставку и ввод техники в эксплуатацию.

Условием получения гранта есть софинансирование в соотношении 50% на 50%. Для бизнесов с деоккупированных территорий или работающих в сфере обороны государство компенсирует до 80% стоимости проекта.

Финансирование программы

С момента запуска программы в июле 2022 года было утверждено 1039 решений о предоставлении грантов на общую сумму 5,23 млрд грн. Это позволило модернизировать оборудование, создать тысячи рабочих мест и поддержать экономику в условиях военного времени.

Министерство экономики перечислило новый транш в размере 29,9 млн грн шестерым победителям, которые подавали заявки с 24 августа по 6 сентября 2024 года.

Всего в 2024 году на финансирование программы уже выделено более 850 млн грн.

"Грантовая программа позволяет бизнесу обновлять оборудование, запускать современные производственные линии и создавать тысячи рабочих мест. Это не только стимулирует экономику, но и способствует интеграции Украины в глобальные производственные цепи", — отметил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Справка : Государственная политика "Зроблено в Україні", начатая президентом Украины, направлена на привлечение инвестиций для развитию украинских производителей, увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование спроса на украинские товары.

Delo.ua ранее писало, что благодаря экономической политике "Зроблено в Україні" растет поддержка украинских производителей, экспортирующих свою продукцию на международные рынки. В частности, с начала года Экспортно-кредитное агентство увеличило поддержку экспорта на треть.