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"Сделано в Украине": с начала года ЭКА увеличило поддержку экспорта на треть
За десять месяцев 2024 года Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) способствовало экспорту на сумму 6,59 млрд грн. Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, информирует Минэкономики.
"Благодаря экономической политике "Сделано в Украине" растет поддержка украинских производителей, экспортирующих свою продукцию на международные рынки", — отметила Свириденко.
Так, в январе-октябре ЭКА профинансировало на треть большие объемы экспорта — 6,59 млрд грн, по сравнению с 4,99 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Сотрудничество с ЭКА позволяет бизнесу снижать собственные риски и получать возможности для уменьшения процентных ставок по кредитам.
В этом году ЭКА поддержало бизнес из 19 регионов Украины и столицы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Лидеры по объемам экспорта:
· Киев — 3,39 млрд грн;
· Львовская область — 1,25 млрд грн;
· Винницкая область — 702 млн грн.
География поддержки:
Больше всего украинские экспортеры, воспользовавшиеся поддержкой ЭКА, поставляли свою продукцию в Польшу (1,62 млрд грн), Объединенные Арабские Эмираты (860 млн грн) и Азербайджан (831,7 млн грн).
Наиболее востребованы группы экспорта:
· молоко и молочные продукты;
· древесина и изделия из нее;
· продукция агроперерабатывающей промышленности.
Ранее мы писали о том, что в 2024 году Экспортно-кредитное агентство Украины достигло рекордного уровня страховой ответственности, что составило более 1 миллиарда гривен.
В общей сложности ЭКА взяло на себя 1,062 млрд грн ответственности по внешнеэкономическим контрактам и экспортным кредитам, предоставленным банками-партнерами украинским экспортерам.