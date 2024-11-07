Страховая ответственность ЭКА в 2024 году превысила 1 млрд. гривен

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) в 2024 году достигло рекордной отметки страховой ответственности, превысив 1 миллиард гривен.

Об этом сообщила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

"Это первый за историю агентства прецедент, когда страховая ответственность по действующим договорам одномоментно превысила 1 млрд грн", — пишет Минэкономики.

В общей сложности ЭКА взяло на себя 1,062 млрд грн ответственности по внешнеэкономическим контрактам и экспортным кредитам, предоставленным банками-партнерами украинским экспортерам.

По ее словам, деятельность ЭКА позволяет снизить риски для украинских экспортеров и обеспечивает более выгодное финансирование.

"Общая сумма экспортных контрактов, застрахованных ЭКА, уже превысила 8 млрд грн. Это означает, что каждая гривна страховой ответственности ЭКА конвертируется в 8,17 грн будущей экспортной выручки", – говорится в сообщении.

Кто пользуется услугами ЭКА

С начала года больше всего воспользовались услугами ЭКА бизнесы Винницкой области, Киева и Львовщины. Крупнейшими экспортными рынками для клиентов агентства стали Польша, Азербайджан и ОАЭ.

Что касается наиболее популярных товаров экспорта, то за девять месяцев этого года среди лидеров были молоко и молочные продукты (2,53 млрд. грн.), древесина и изделия из нее (1,3 млрд. грн.) и продукты переработки овощей (695 млн. грн.).

В сентябре ЭКА подписало первый договор страхования от военных рисков инвестиционного кредита. Первой украинской компанией, чей кредитный договор был застрахован, стала компания "Флексорес".

В Минэкономики напомнили, что в мае 2024 года ЭКА начала прием заявок от инвесторов в экспортоориентированные предприятия на пользование продуктами страхования.