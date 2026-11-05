Собственная генерация бизнеса может приносить дополнительный доход: как зарабатывать на поддержке энергосистемы

Украинские предприятия, уже инвестировавшие в собственные генерирующие установки для защиты от отключений, могут использовать это оборудование для поддержки энергосистемы и получать за это оплату. Речь идет об участии в механизме резервов замещения, которые НЭК "Укрэнерго" закупает через аукционы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Энергореформы".

Для предприятий это создает дополнительный сценарий использования генераторов, когенерационных установок и другого оборудования, которое устанавливали для обеспечения собственных потребностей при перебоях с электроснабжением.

По словам директора RSE Group Ukraine Анны Поздняковой, бизнес может определить часть доступной генерирующей мощности, которую готов предложить энергосистеме без ущерба для собственных производственных процессов.

"Для предприятия это возможность получать оплату за предоставленную услугу, а для энергосистемы - привлекать дополнительные генерирующие мощности", - отметила она.

Как бизнес может присоединиться

"Укрэнерго" закупает услуги по обеспечению резервов замещения через аукционы. Участие в них могут принимать владельцы поколения, выполнившие технические и договорные требования оператора системы передачи.

Заинтересованное предприятие должно предоставить "Укрэнерго" информацию о типе генерирующего оборудования, его мощности и условиях присоединения к электрическим сетям. После обработки данных оператор определяет дальнейшие шаги и перечень необходимых документов.

Оплата производится за фактически оказанную и подтвержденную услугу.

При этом объем мощности и время ее предоставления предприятие должно согласовывать со своим производственным графиком, техническими характеристиками установки и необходимостью снабжать собственный объект электроэнергией.

Когда это будет выгодно

Экономический эффект для конкретного предприятия будет зависеть от цены, сложившейся при покупке услуги, и себестоимости работы его генерации.

Бизнесу нужно учесть расходы на горючее, техническое сервис, расходные материалы и ресурс оборудования. Чем больше дополнительных часов будет работать установка, тем быстрее она потребует очередного сервиса.

Для когенерационных установок важно также использование производимого тепла. График генерации электроэнергии следует соотносить с тепловыми потребностями предприятия, чтобы работа установки оставалась экономически целесообразной.

Таким образом, участие в резервах замещения может превратить собственное поколение компании из исключительно резервного актива в дополнительный источник дохода.

Напомним, собственное поколение украинского бизнеса уже постепенно выходит за пределы резервного питания. Ранее Dilo писало о возможности продавать излишки электроэнергии : по состоянию на май 2026 года в Украине было заключено 1377 договоров по механизму самопроизводства, позволяющего потребителям реализовывать излишек производимой электроэнергии в сеть.