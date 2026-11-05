Власна генерація бізнесу може приносити додатковий дохід: як заробляти на підтримці енергосистеми

Українські підприємства, які вже інвестували у власні генеруючі установки для захисту від відключень, можуть використовувати це обладнання для підтримки енергосистеми та отримувати за це оплату. Йдеться про участь у механізмі резервів заміщення, які НЕК “Укренерго” закуповує через аукціони.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення “Енергореформи”.

Для підприємств це створює додатковий сценарій використання генераторів, когенераційних установок та іншого обладнання, яке передусім встановлювали для забезпечення власних потреб під час перебоїв із електропостачанням.

За словами директорки RSE Group Ukraine Ганни Позднякової, бізнес може визначити частину доступної генеруючої потужності, яку готовий запропонувати енергосистемі без шкоди для власних виробничих процесів.

“Для підприємства це можливість отримувати оплату за надану послугу, а для енергосистеми — залучати додаткові генеруючі потужності”, — зазначила вона.

Як бізнес може долучитися

“Укренерго” закуповує послуги із забезпечення резервів заміщення через аукціони. Участь у них можуть брати власники генерації, які виконали технічні та договірні вимоги оператора системи передачі.

Зацікавлене підприємство має надати “Укренерго” інформацію про тип генеруючого обладнання, його потужність та умови приєднання до електричних мереж. Після опрацювання цих даних оператор визначає подальші кроки та перелік необхідних документів.

Оплата здійснюється за фактично надану та підтверджену послугу.

При цьому обсяг потужності та час її надання підприємство має узгоджувати зі своїм виробничим графіком, технічними характеристиками установки та необхідністю забезпечувати власний об’єкт електроенергією.

Коли це буде вигідно

Економічний ефект для конкретного підприємства залежатиме від ціни, сформованої під час закупівлі послуги, та собівартості роботи його генерації.

Бізнесу необхідно враховувати витрати на паливо, технічне обслуговування, витратні матеріали та ресурс обладнання. Чим більше додаткових годин працюватиме установка, тим швидше вона потребуватиме чергового сервісу.

Для когенераційних установок важливим є також використання виробленого тепла. Графік генерації електроенергії потрібно співвідносити з тепловими потребами підприємства, щоб робота установки залишалася економічно доцільною.

Таким чином, участь у резервах заміщення може перетворити власну генерацію компанії з виключно резервного активу на додаткове джерело доходу.

Нагадаємо, власна генерація українського бізнесу вже поступово виходить за межі резервного живлення. Раніше Dilo писало про можливість продавати надлишки електроенергії: станом на травень 2026 року в Україні було укладено 1377 договорів за механізмом самовиробництва, який дозволяє споживачам реалізовувати надлишок виробленої електроенергії в мережу.