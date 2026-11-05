Прибуток авіакомпанії Emirates упав майже втричі через війну на Близькому Сході

Чистий прибуток авіаційного холдингу Emirates Group за перше півріччя фінансового року впав на 66% через бойові дії на Близькому Сході та різке подорожчання нафти, які вдарили по найбільшому міжнародному авіаперевізнику світу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За шість місяців, що завершилися 30 вересня, післяподатковий прибуток Emirates склав 3,6 мільярда дирхамів (приблизно 1 мільярд доларів). Це на 66% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли цей показник сягав 10,6 мільярда дирхамів.

Голова ради директорів і головний виконавчий директор авіакомпанії шейх Ахмед бін Саїд Аль Мактум заявив, що ці пів року стали вкрай важкими для бізнесу через безпрецедентні виклики в регіоні та високу вартість пального.

Вплив бойових дій на перельоти

Військовий конфлікт за участю Ірану змусив Emirates скасувати тисячі рейсів, терміново перебудовувати міжнародну маршрутну мережу та в окремих випадках повертати до свого хабу в Дубаї напівпорожні літаки, оскільки пасажири уникали перельотів через регіон. Крім того, Міжнародний аеропорт Дубая на певний період повністю призупиняв роботу.

Показники компанії за попередній фінансовий рік, що закінчився у березні, також виявилися нижчими за прогнози, внаслідок чого працівникам нарахували менші бонуси.

Наразі компанія відновила вже 91% своєї довоєнної мережі маршрутів. Водночас побоювання щодо повторних ударів США та Ізраїлю по території Ірану і загроза розширення війни продовжують стримувати прогнози для всіх авіаперевізників Перської затоки. Попри це, керівництво групи зазначає, що заходить у друге півріччя зі стриманим оптимізмом завдяки солідному грошовому запасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції авіакомпаній обвалилися, а авіаквитки подорожчали у 6–7 разів через війну з Іраном. Через загострення конфлікту США та Ізраїлю з Іраном ціни на нафту перевищили $100 за барель. Це призвело до шаленого стрибка вартості авіаквитків: ціни на прямі рейси з Сеула до Лондона піднялися з $564 до $4 359 за тиждень. Одночасно акції авіакомпаній у світі різко впали.