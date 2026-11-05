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Прибуток авіакомпанії Emirates упав майже втричі через війну на Близькому Сході

Emirates
Прибуток авіакомпанії Emirates упав майже втричі через війну на Близькому Сході

Чистий прибуток авіаційного холдингу Emirates Group за перше півріччя фінансового року впав на 66% через бойові дії на Близькому Сході та різке подорожчання нафти, які вдарили по найбільшому міжнародному авіаперевізнику світу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За шість місяців, що завершилися 30 вересня, післяподатковий прибуток Emirates склав 3,6 мільярда дирхамів (приблизно 1 мільярд доларів). Це на 66% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли цей показник сягав 10,6 мільярда дирхамів.

Голова ради директорів і головний виконавчий директор авіакомпанії шейх Ахмед бін Саїд Аль Мактум заявив, що ці пів року стали вкрай важкими для бізнесу через безпрецедентні виклики в регіоні та високу вартість пального.

Вплив бойових дій на перельоти

Військовий конфлікт за участю Ірану змусив Emirates скасувати тисячі рейсів, терміново перебудовувати міжнародну маршрутну мережу та в окремих випадках повертати до свого хабу в Дубаї напівпорожні літаки, оскільки пасажири уникали перельотів через регіон. Крім того, Міжнародний аеропорт Дубая на певний період повністю призупиняв роботу.

Показники компанії за попередній фінансовий рік, що закінчився у березні, також виявилися нижчими за прогнози, внаслідок чого працівникам нарахували менші бонуси.

Наразі компанія відновила вже 91% своєї довоєнної мережі маршрутів. Водночас побоювання щодо повторних ударів США та Ізраїлю по території Ірану і загроза розширення війни продовжують стримувати прогнози для всіх авіаперевізників Перської затоки. Попри це, керівництво групи зазначає, що заходить у друге півріччя зі стриманим оптимізмом завдяки солідному грошовому запасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції авіакомпаній обвалилися, а авіаквитки подорожчали у 6–7 разів через війну з Іраном. Через загострення конфлікту США та Ізраїлю з Іраном ціни на нафту перевищили $100 за барель. Це призвело до шаленого стрибка вартості авіаквитків: ціни на прямі рейси з Сеула до Лондона піднялися з $564 до $4 359 за тиждень. Одночасно акції авіакомпаній у світі різко впали.

Автор:
Максим Кольц

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