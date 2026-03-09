Акції авіакомпаній обвалилися, авіаквитки здорожчали у 6–7 разів через війну з Іраном

Через загострення конфлікту США та Ізраїлю з Іраном ціни на нафту перевищили $100 за барель. Це призвело до шаленого стрибка вартості авіаквитків: прямі рейси з Сеула до Лондона піднялися з $564 до $4 359 за тиждень. Одночасно акції авіакомпаній у світі різко впали.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Війна з Іраном впливає на авіацію

У понеділок акції авіакомпаній різко впали, тоді як ціни на авіаквитки стрімко злетіли. Причиною стали бойові дії США та Ізраїлю проти Ірану, що спричинили різке зростання цін на нафту та викликали побоювання щодо суттєвого падіння авіаперевезень і можливого масового приземлення літаків.

Ціни на нафту підскочили на 15% - понад 105 доларів за барель, досягнувши рівня, який не спостерігався з 2022 року. Подорожчання відбулося на фоні скорочення постачань деяких великих виробників та побоювань тривалих перебоїв у морських перевезеннях. На піку ф’ючерси на Brent зростали навіть на 29%.

Вартість авіаційного пального подекуди подвоїлася з початку конфлікту, створюючи додатковий тиск на авіакомпанії. Пілоти змушені змінювати маршрути, аби уникати зон бойових дій на Близькому Сході, тоді як тисячі пасажирів намагаються залишити регіон.

Аналітики Deutsche Bank застерігають: якщо ситуація не покращиться найближчим часом, авіакомпанії по всьому світу можуть бути змушені приземлити тисячі літаків, а деякі фінансово вразливі перевізники — навіть повністю зупинити операції.

Акції авіакомпаній падають, авіаквитки злітають у ціні

В Азії акції авіаперевізників зазнали значних втрат. Найбільше постраждали:

Korean Air Lines — падіння на 8,6%;

Air New Zealand — на 7,8%;

Cathay Pacific (Гонконг) — на 5%.

У Європі акції Air France-KLM, власника British Airways - IAG, а також Wizz Air і Lufthansa знизилися на 2,5–6% під час ранкових торгів. Основні американські авіакомпанії втратили близько 4% у попередніх торгах.

Одночасно різко зросли ціни на авіаквитки. Наприклад, прямі рейси з Сеула до Лондона 11 березня авіакомпанією Korean Air подорожчали до 4 359 доларів, тоді як тиждень тому вони коштували 564 долари (дані Google Flights).

За словами Лоррейн Тан, директора з досліджень ринку акцій у Morningstar в Азії, високі ціни на перельоти можуть суттєво знизити попит на подорожі. Туристи можуть відмовлятися від поїздок через здорожчання квитків, а компанії — скорочувати ділові відрядження через невизначеність. Вона додала, що високі тарифи на авіаквитки можуть стримувати подорожі протягом значної частини 2026 року.

Паливо залишається другою за величиною статтею витрат авіакомпаній після оплати праці і зазвичай становить від 20% до 25% операційних витрат. Деякі азійські та європейські авіаперевізники застосовують механізми хеджування цін на нафту, тоді як більшість американських авіакомпаній відмовилися від цієї практики протягом останніх двох десятиліть.

Конфлікт здорожчує авіапаливо та скорочує рейси

Експерти попереджають, що подальше зростання цін на авіаційне паливо може серйозно вдарити по авіаційній галузі.

За словами керівника Асоціації авіакомпаній Азійсько-Тихоокеанського регіону Субхаса Менона, якщо ціни на нафту зростають на 20%, то авіаційне паливо дорожчає у кілька разів швидше через дефіцит. До цього додаються додаткові витрати на екіпажі та збільшення тривалості маршрутів через закриття повітряного простору.

Аналітики Deutsche Bank нагадують, що різке подорожчання авіапалива у 2005 році після ураганів "Катріна" та "Ріта" завдало значних збитків галузі. Тоді великі авіакомпанії Delta та Northwest були змушені оголосити банкрутство.

Тисячі рейсів скасовано

За даними компанії Cirium, з 28 лютого - початку війни США та Ізраїлю з Іраном — до 8 березня було скасовано понад 37 тисяч рейсів до та з Близького Сходу.

Через обмеження повітряного простору авіакомпанії змушені змінювати маршрути, брати додаткове пальне або робити проміжні дозаправки, щоб уникнути небезпечних зон.

Зазвичай Emirates, Qatar Airways та Etihad перевозять близько третини пасажирів із Європи до Азії та понад половину пасажирів із Європи до Австралії, Нової Зеландії та островів Тихого океану.

В Омані Міжнародний аеропорт Маската закликав операторів приватних літаків утриматися від виконання додаткових рейсів, надаючи пріоритет урядовим і комерційним польотам через нові обмеження повітряного простору.

Міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу повідомив, що рейси до Іраку, Сирії, Лівану та Йорданії, які виконують Turkish Airlines, AJet, Pegasus та SunExpress, скасовано щонайменше до 13 березня.

Нагадаємо, ціна на авіаційне паливо зросла майже до чотирирічного максимуму, оскільки війна на Близькому Сході скорочує його постачання, порушуючи авіасполучення по всьому регіону. British Airways та Air France-KLM заявили, що мають достатні запаси. Лоукост-перевізник Wizz Air заявив, що вищі ціни на паливо сприятимуть скороченню його прибутку на 50 мільйонів євро, частково тому, що він не такий захищений, як інші перевізники.