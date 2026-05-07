Польський виробник дронів WB Electronics планує розширити бізнес за кошти ЄС

Дрон
Польський виробник дронів WB Electronics планує розширити бізнес за кошти ЄС / Unsplash

Польська компанія WB Electronics, яка виготовляє військові безпілотники, планує суттєво наростити потужності завдяки кредитній програмі Євросоюзу. Виробник відомої техніки FlyEye розглядає європейські кошти як головний рушій для свого зростання та готується до виходу на фондовий ринок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

У компанії зазначають, що останніми роками європейську оборонну промисловість стимулювала переважно війна в Україні. Проте зараз ситуація змінюється, і на перший план виходять програми системного фінансування безпеки всередині самого ЄС.

Розвиток за підтримки європейських фондів

WB Electronics покладає великі надії на фінансування в межах європейської програми SAFE. Це дозволить компанії залучити дешеві кредити на розробку та виробництво нової зброї.

Що це дасть підприємству:

  • Швидке зростання: гроші ЄС допоможуть відкрити нові лінії виробництва та збільшити кількість виготовлених дронів.
  • Підготовка до IPO: стабільні замовлення та фінансова підтримка зроблять акції компанії цікавими для інвесторів.
  • Нові технології: компанія зможе ще більше вдосконалювати свої розвідувальні системи, які вже довели ефективність у реальних бойових умовах.

Хоча точні суми кредитів поки не називають, у WB Electronics впевнені, що допомога від ЄС стане вирішальним кроком для зміцнення позицій Польщі на ринку військових технологій.

Нагадаємо, Польща побудує перший у ЄС щит проти дронів вартістю €3,5 млрд. Ця система стане найсучаснішою в Європі та захищатиме повітряний простір від несанкціонованих польотів. Рішення про будівництво щита ухвалили після неодноразових випадків, коли російські дрони порушували повітряні кордони країн НАТО.

Автор:
Максим Кольц