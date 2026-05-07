Польский производитель дронов WB Electronics планирует расширить бизнес на средства ЕС
Польская компания WB Electronics, производящая военные беспилотники, планирует существенно нарастить мощности благодаря кредитной программе Евросоюза. Производитель известной техники FlyEye рассматривает европейские средства как главный двигатель для своего роста и готовится к выходу на фондовый рынок.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.
В компании отмечают, что в последние годы европейская оборонная промышленность стимулировала преимущественно война в Украине. Однако сейчас ситуация меняется и на первый план выходят программы системного финансирования безопасности внутри самого ЕС.
Развитие при поддержке европейских фондов
WB Electronics возлагает большие надежды на финансирование в рамках европейской программы SAFE. Это позволит компании привлечь дешевые кредиты на разработку и производство нового оружия.
Что это даст предприятию:
- Быстрый рост: деньги ЕС помогут открыть новые линии производства и увеличить количество изготовленных дронов.
- Подготовка к IPO: стабильные заказы и финансовая поддержка сделают акции компании интересными для инвесторов.
- Новые технологии: компания сможет еще больше совершенствовать свои разведывательные системы, уже доказавшие эффективность в реальных боевых условиях.
Хотя точных сумм кредитов пока не называют, в WB Electronics уверены, что помощь от ЕС станет решающим шагом для укрепления позиций Польши на рынке военных технологий.
Напомним, Польша построит первый в ЕС щит против дронов стоимостью €3,5 млрд. Эта система станет самой современной в Европе и будет защищать воздушное пространство от несанкционированных полетов. Решение о строительстве щита было принято после неоднократных случаев, когда российские дроны нарушали воздушные границы стран НАТО.