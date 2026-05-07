Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Польский производитель дронов WB Electronics планирует расширить бизнес на средства ЕС

Дрон
Польский производитель дронов WB Electronics планирует расширить бизнес на средства ЕС / Unsplash

Польская компания WB Electronics, производящая военные беспилотники, планирует существенно нарастить мощности благодаря кредитной программе Евросоюза. Производитель известной техники FlyEye рассматривает европейские средства как главный двигатель для своего роста и готовится к выходу на фондовый рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

В компании отмечают, что в последние годы европейская оборонная промышленность стимулировала преимущественно война в Украине. Однако сейчас ситуация меняется и на первый план выходят программы системного финансирования безопасности внутри самого ЕС.

Развитие при поддержке европейских фондов

WB Electronics возлагает большие надежды на финансирование в рамках европейской программы SAFE. Это позволит компании привлечь дешевые кредиты на разработку и производство нового оружия.

Что это даст предприятию:

  • Быстрый рост: деньги ЕС помогут открыть новые линии производства и увеличить количество изготовленных дронов.
  • Подготовка к IPO: стабильные заказы и финансовая поддержка сделают акции компании интересными для инвесторов.
  • Новые технологии: компания сможет еще больше совершенствовать свои разведывательные системы, уже доказавшие эффективность в реальных боевых условиях.

Хотя точных сумм кредитов пока не называют, в WB Electronics уверены, что помощь от ЕС станет решающим шагом для укрепления позиций Польши на рынке военных технологий.

Напомним, Польша построит первый в ЕС щит против дронов стоимостью €3,5 млрд. Эта система станет самой современной в Европе и будет защищать воздушное пространство от несанкционированных полетов. Решение о строительстве щита было принято после неоднократных случаев, когда российские дроны нарушали воздушные границы стран НАТО.

Автор:
Максим Кольц