Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Наличный курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ОАЭ готовят фонд на $2 трлн для скупки оборонных компаний и украинских производителей дронов

Дроны Strila
ОАЭ обсуждают создание нового инвестиционного фонда

В Объединенных Арабских Эмиратах обсуждают создание нового инвестиционного фонда в размере до $2 трлн, который может быть направлен на покупку долей в мировых оборонных компаниях, включая производителей беспилотников из Украины. Проект находится на ранней стадии и пока не имеет финального решения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По их данным, инициатива предполагает создание отдельного инвестиционного инструмента, который должен централизовать вложения Абу-Даби в оборонный сектор. Речь идет о приобретении активов в Европе и США, а также инвестициях в украинские и турецкие компании в сфере беспилотных технологий и нишевых военных решений.

В переговорах принимают участие чиновники эмирата, в частности кронпринц Халед бин Мохаммед Аль Нахайян и руководство суверенного фонда Mubadala. При этом обсуждается модель, которая не будет оказывать непосредственное влияние на действующие суверенные фонды и государственные оборонные компании.

ОАЭ уже контролируют инвестиционные активы на уровне около $2 трлн и являются одним из крупнейших глобальных инвесторов. Усиление присутствия в оборонном секторе происходит на фоне роста военных расходов в мире и эскалации региональных конфликтов.

Параллельно страна активно развивает свою оборонную промышленность. В частности, созданная группа EDGE консолидировала более 25 предприятий и стала крупнейшим производителем оружия в стране с годовым доходом около $5 млрд. Также заключаются международные соглашения в сфере ПВО, кибербезопасности и производства беспилотников.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, на ОАЭ приходится около 2,7% мирового импорта вооружений в 2021-2025 годах.

Появление крупного инвестора Ближнего Востока может усилить конкуренцию за активы в оборонном секторе и открыть дополнительные возможности для украинских производителей дронов.

Напомним, недавно Украина заключила три документа безопасности со странами Ближнего Востока — Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. Так называемые Drone Deal направлены на развитие технологий беспилотников и систем их перехвата.

Автор:
Татьяна Гойденко