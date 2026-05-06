ОАЭ готовят фонд на $2 трлн для скупки оборонных компаний и украинских производителей дронов

В Объединенных Арабских Эмиратах обсуждают создание нового инвестиционного фонда в размере до $2 трлн, который может быть направлен на покупку долей в мировых оборонных компаниях, включая производителей беспилотников из Украины. Проект находится на ранней стадии и пока не имеет финального решения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По их данным, инициатива предполагает создание отдельного инвестиционного инструмента, который должен централизовать вложения Абу-Даби в оборонный сектор. Речь идет о приобретении активов в Европе и США, а также инвестициях в украинские и турецкие компании в сфере беспилотных технологий и нишевых военных решений.

В переговорах принимают участие чиновники эмирата, в частности кронпринц Халед бин Мохаммед Аль Нахайян и руководство суверенного фонда Mubadala. При этом обсуждается модель, которая не будет оказывать непосредственное влияние на действующие суверенные фонды и государственные оборонные компании.

ОАЭ уже контролируют инвестиционные активы на уровне около $2 трлн и являются одним из крупнейших глобальных инвесторов. Усиление присутствия в оборонном секторе происходит на фоне роста военных расходов в мире и эскалации региональных конфликтов.

Параллельно страна активно развивает свою оборонную промышленность. В частности, созданная группа EDGE консолидировала более 25 предприятий и стала крупнейшим производителем оружия в стране с годовым доходом около $5 млрд. Также заключаются международные соглашения в сфере ПВО, кибербезопасности и производства беспилотников.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, на ОАЭ приходится около 2,7% мирового импорта вооружений в 2021-2025 годах.

Появление крупного инвестора Ближнего Востока может усилить конкуренцию за активы в оборонном секторе и открыть дополнительные возможности для украинских производителей дронов.

Напомним, недавно Украина заключила три документа безопасности со странами Ближнего Востока — Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. Так называемые Drone Deal направлены на развитие технологий беспилотников и систем их перехвата.