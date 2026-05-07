Украинские водители фур смогут ездить в Азербайджан без бумажных разрешений: детали нового соглашения
Украина и Азербайджан официально переходят на цифровизацию в сфере международных грузоперевозок.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
В ходе Международного транспортного форума в Лейпциге стороны подписали Меморандум о внедрении системы e-Permit, которая заменит традиционные бумажные документы на электронные разрешения.
Для чего новая система
Внедрение единой цифровой системы позволит перевозчикам и водителям отказаться от бумажных бланков при выполнении международных рейсов.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время встречи с министром транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым подчеркнул, что это решение направлено на облегчение работы тысяч логистических компаний.
По словам Кулебы, переход на e-Permit – это не просто изменение формата документа, а стратегический шаг от устаревшей бюрократии к прозрачным цифровым решениям. В настоящее время стороны уже приступили к разработке технической базы для запуска системы.
Техническую и экспертную поддержку цифровизации предоставит проект "Eastern Partnership for Trade and Transport" (EasTnT), внедряемый немецким обществом международного сотрудничества GIZ .
Напомним, Кабимин по инициативе министерства развития общин и территорий принял постановление, изменяющее порядок технического контроля для международных грузовых перевозчиков, работающих по разрешениям Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ).
Также 13 апреля Минразвития обнародовало проект закона о внедрении электронной товарно-транспортной накладной во внутренних грузовых перевозках. Документ предусматривает системную цифровизацию рынка и переход к полноценному электронному документообороту в логистике.