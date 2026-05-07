Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские водители фур смогут ездить в Азербайджан без бумажных разрешений: детали нового соглашения

грузовики
Логистика между Украиной и Азербайджаном становится полностью цифровой

Украина и Азербайджан официально переходят на цифровизацию в сфере международных грузоперевозок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

В ходе Международного транспортного форума в Лейпциге стороны подписали Меморандум о внедрении системы e-Permit, которая заменит традиционные бумажные документы на электронные разрешения.

Для чего новая система

Внедрение единой цифровой системы позволит перевозчикам и водителям отказаться от бумажных бланков при выполнении международных рейсов.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время встречи с министром транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым подчеркнул, что это решение направлено на облегчение работы тысяч логистических компаний.

По словам Кулебы, переход на e-Permit – это не просто изменение формата документа, а стратегический шаг от устаревшей бюрократии к прозрачным цифровым решениям. В настоящее время стороны уже приступили к разработке технической базы для запуска системы.

Техническую и экспертную поддержку цифровизации предоставит проект "Eastern Partnership for Trade and Transport" (EasTnT), внедряемый немецким обществом международного сотрудничества GIZ .

Фото 2 — Украинские водители фур смогут ездить в Азербайджан без бумажных разрешений: детали нового соглашения
Алексей Кулеба и Рашад Набиев договорились о цифровизации грузовых перевозок. Фото: Минразвития

Напомним, Кабимин по инициативе министерства развития общин и территорий принял постановление, изменяющее порядок технического контроля для международных грузовых перевозчиков, работающих по разрешениям Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ).

Также 13 апреля Минразвития обнародовало проект закона о внедрении электронной товарно-транспортной накладной во внутренних грузовых перевозках. Документ предусматривает системную цифровизацию рынка и переход к полноценному электронному документообороту в логистике.

Автор:
Татьяна Бессараб