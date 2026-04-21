Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Готівковий курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнес отримав повний набір інструментів для роботи з е-ТТН: чому це важливо для логістики

вантажівка
Бізнесу доступні всі дев’ять актів коригування в системі е-ТТН / Freepik

Мінрозвитку разом із технічним адміністратором системи е-ТТН впровадили дев’ять актів коригування електронної товарно-транспортної накладної. Ці документи застосовуються у разі виникнення змін під час перевезення вантажу. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Йдеться про випадки перевантаження, зміни пункту призначення, розбіжностей у вантажі або інших операційних ситуацій. Для кожного з дев’яти актів розроблено інструкції та XML-специфікації для інтеграції.

Наявність технічної документації дозволяє учасникам ринку розпочати доопрацювання власних інформаційних систем. Як зазначив заступник міністра Сергій Деркач, "фактично ми завершили формування повного набору інструментів для роботи з е-ТТН у реальних умовах перевезень". Він також додав, що "це важливий етап, який дозволяє бізнесу переходити від тестування до практичного використання системи".

Паралельно ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" розпочинає оновлення центральної системи е-ТТН. Роботи триватимуть орієнтовно два місяці. Після їх завершення бізнес та оператори електронного документообігу зможуть перейти до повноцінного використання цифрових накладних. Запровадження е-ТТН спрямоване на відмову від паперових документів; спрощення взаємодії між учасниками перевезень; підвищення прозорості ринку; зменшення ризиків зловживань.

Нагадаємо, 13 квітня Мінрозвитку оприлюднило проєкт закону про впровадження електронної товарно-транспортної накладної у внутрішніх вантажних перевезеннях. Документ передбачає системну цифровізацію ринку та перехід до повноцінного електронного документообігу в логістиці.

Автор:
Тетяна Ковальчук