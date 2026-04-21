Бізнес отримав повний набір інструментів для роботи з е-ТТН: чому це важливо для логістики

Мінрозвитку разом із технічним адміністратором системи е-ТТН впровадили дев’ять актів коригування електронної товарно-транспортної накладної. Ці документи застосовуються у разі виникнення змін під час перевезення вантажу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Йдеться про випадки перевантаження, зміни пункту призначення, розбіжностей у вантажі або інших операційних ситуацій. Для кожного з дев’яти актів розроблено інструкції та XML-специфікації для інтеграції.

Наявність технічної документації дозволяє учасникам ринку розпочати доопрацювання власних інформаційних систем. Як зазначив заступник міністра Сергій Деркач, "фактично ми завершили формування повного набору інструментів для роботи з е-ТТН у реальних умовах перевезень". Він також додав, що "це важливий етап, який дозволяє бізнесу переходити від тестування до практичного використання системи".

Паралельно ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" розпочинає оновлення центральної системи е-ТТН. Роботи триватимуть орієнтовно два місяці. Після їх завершення бізнес та оператори електронного документообігу зможуть перейти до повноцінного використання цифрових накладних. Запровадження е-ТТН спрямоване на відмову від паперових документів; спрощення взаємодії між учасниками перевезень; підвищення прозорості ринку; зменшення ризиків зловживань.

Нагадаємо, 13 квітня Мінрозвитку оприлюднило проєкт закону про впровадження електронної товарно-транспортної накладної у внутрішніх вантажних перевезеннях. Документ передбачає системну цифровізацію ринку та перехід до повноцінного електронного документообігу в логістиці.