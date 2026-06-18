Син Патрушева отримав одне з найбільших у Росії родовищ золота

Син секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева Андрій Патрушев отримав 25% у проекті з розробки золотого родовища “Тан” в Якутії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що проєкт реалізує компанія «Саха Майнінг», яка має ліцензію на ділянку.

За даними Росгеології, очікувані ресурси золота родовища становлять 45,9 тонн. Запаси за категоріями C1+C2 (розвідані та оцінені) – 4,4 тонни, за категоріями P1+P2 (прогнозні ресурси) – до 211,5 тонни. Запаси сурми за цими ж категоріями оцінюються у 12,9 тис. тонн (C1+C2) та приблизно 219,9 тис. тонн (P1+P2) відповідно.

Якщо прогнозні запаси золота підтвердяться, вони можуть вивести Тан до топ-15 серед золоторудних родовищ Росії, а по сурмі — до топ-3 найбільших.

Радник керуючого фондом «Індустріальний код» Максим Шапошников оцінює вартість активу у $150–200 млн. За його словами, інтерес до проєкту багато в чому пов'язаний із довгостроковими очікуваннями щодо зростання цін на золото.

Допомагатиме Патрушеву Марк Бузук, його партнер зі стивідорного бізнесу. Бузук — колишній топ-менеджер СУАЛу, екс-гендиректор «Металоінвесту». Раніше він також був співвласником "Золота Камчатки".

ТОВ «Інвестиційний індустріальний партнер» Бузуки в березні передало АТ «Базіс Капітал» 25% у компанії «Саха Майнінг», яка володіє ліцензією на видобуток на родовищі "Тан". Акціонери "Базис Капіталу" не розкриваються, але компанія пов'язана з Андрієм Патрушевим.

Нагадаємо, Росія з 2022 року заробила на зростанні цін на золото близько $216 млрд. Ця сума трохи менше загальної вартості заморожених російських активів у Європейському Союзі.