ЄС продовжив захист для українців до 2028 року, але не для всіх: деталі рішення

Європейський Союз остаточно ухвалив рішення продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, ще на один рік — до березня 2028 року.

Як повідомляє Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це у Брюсселі повідомив європейський дипломат.

За його словами, рішення було затверджене за письмовою процедурою. Найближчими днями документ буде офіційно опублікований в Офіційному журналі ЄС, після чого він набере чинності.

Раніше, 15 липня, країни-члени Євросоюзу досягли попередньої згоди щодо цього кроку.

Нові вимоги для нових заявників

Ключовою новацією ухваленого рішення є обмеження для осіб, які підлягають військовій службі. Країни ЄС погодилися надавати тимчасовий захист лише тим громадянам, які виконують свої військові зобов'язання в Україні.

Важливо, що це правило застосовуватиметься виключно до нових заявників, які звертатимуться за отриманням статусу після набрання чинності новими нормами.

Як підтвердити виконання військового обов'язку

На практиці для отримання статусу тимчасового захисту в країнах ЄС переміщеним особам доведеться надати документи, що підтверджують легальність виїзду або виконання військових зобов'язань.

Підтвердити це можна буде двома шляхами:

надати закордонний паспорт зі штампом про перетин кордону від української прикордонної служби, що свідчить про легальний виїзд з країни;

пред'явити документ (у паперовому або електронному вигляді), який підтверджує звільнення від військової служби або стан виконання військового обов'язку.

Які права гарантує статус тимчасового захисту

Тимчасовий захист забезпечує українцям однаковий набір прав на всій території ЄС. Серед них:

Право на проживання в країні перебування;

Доступ до ринку праці та житла;

Державна медична допомога;

Соціальна підтримка та виплати;

Доступ до шкільної освіти для дітей.

Станом на 31 травня 2026 року громадяни України становили понад 98,5% від загальної кількості осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки – 26,8%, а неповнолітні – майже третину (29,8%) усіх осіб, які отримали тимчасовий захист.

Кількість українських біженців у Європейському Союзі зі статусом тимчасового захисту перевищила 4,3 млн — у травні таких побільшало у 22 країнах ЄС із 26. Найбільший приріст зафіксований в Італії – на 6250 осіб (+15,3%). Далі йдуть Німеччина – на 3610 (+0,3%) та Іспанія – на 2295 (+0,9%).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЄС офіційно пропонує виключити із програми захисту українців чоловіків призовного віку. Єврокомісія запропонувала державам-членам подовжити дію тимчасового захисту для українських біженців на території ЄС іще на рік, до березня 2028 року, виключивши з переліку отримувачів притулку чоловіків призовного віку, які не мають підтвердження виконання військового обов'язку.