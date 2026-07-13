Кількість українських біженців у ЄС продовжує зростати

Кількість українських біженців у Європейському Союзі зі статусом тимчасового захисту перевищила 4,3 млн — у травні таких побільшало у 22 країнах ЄС із 26.Найбільший приріст зафіксовано в Італії.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Євростату.

Зазначається, що станом на 31 травня 2026 року загалом 4,38 млн українців мали статус тимчасового захисту в ЄС. За місяць їх кількість збільшилась на 7795 осіб, або на 0,2%.

Найбільший приріст зафіксований в Італії – на 6250 осіб (+15,3%). Далі йдуть Німеччина – на 3610 (+0,3%) та Іспанія – на 2295 (+0,9%).

При цьому у чотирьох країнах кількість українських біженців скоротилася. Найбільше зниження відбулося у Болгарії – на 12 345 осіб (-14,8%). Далі йдуть Польща – мінус 3750 (-0,4%) та Франція – мінус 665 (-1,3%).

При цьому Євростат зазначає, що різкі місячні зниження можуть бути пов'язані не з масовим від'їздом біженців, а з особливостями національної процедури зняття з обліку отримувачів тимчасового захисту.

Хто саме перебуває під тимчасовим захистом

Країнами ЄС, що приймають найбільшу кількість українців, що отримали тимчасовий захист з України, є :

Німеччина (1 283 270 осіб; 29,3% від загальної кількості осіб у ЄС),

Польща (967 505 осіб; 22,1%),

Іспанія (267 400 осіб; 6,1%).

Станом на 31 травня 2026 року громадяни України становили понад 98,5% від загальної кількості осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки – 26,8%, а неповнолітні – майже третину (29,8%) усіх осіб, які отримали тимчасовий захист.

Зауважимо, Єврокомісія пропонує державам-членам подовжити дію тимчасового захисту для українських біженців на території ЄС іще на рік – до березня 2028 року. Разом із тим, з переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок, виключаються чоловіки призовного віку.

Повернеться 30% біженців

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук Елла Лібанова вважає, що чим довше триває війна, тим менше українців повернуться на Батьківщину після її завершення.

За її словами, наразі 70% жінок за кордоном працевлаштовані, що вказує на те, що вони не планують повертатися до України.

Лібанова припускає, що після припинення дії воєнного стану до України повернеться лише третина біженців. Вона також зауважила, що після завершення війни може розпочатися нова хвиля міграції. Йдеться про чоловіків, які, ймовірно, виїдуть за кордон, щоб возз’єднатися зі своїми родинами.